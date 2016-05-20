Yargıtay, Figen Yüksekdağ'ın eşi hakkında verilen 7 yıl hapis cezasını onadı

Yargıtay, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyeliğinden yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın eşi Sedat Şenoğlu'yla İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Şenoğlu hakkında verdiği 7 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Şenoğlu, yaklaşık 6 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005-2006 yıllarında MLKP adına gerçekleştirilen 155 ayrı eylem nedeniyle, MLKP'nin düzey yöneticilerinden Naci Güner, Arif Çelebi, Bayram Namaz, Sultan Ulusoy, Adem Serkan Gündoğdu, Füsun Erdoğan, Sedat Şenoğlu, İbrahim Çiçek, Ali Hıdır Polat, Ziya Ulusoy, Seyfi Polat, Mehmet Ali Polat ve Erkan Özdemir'in de aralarında yer aldığı 26 şüpheli hakkında dava açmıştı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada karar, 2013 yılında çıktı.

7 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Yerel mahkeme, Füsun Erdoğan, Bayram Namaz, Ali Hıdır Polat, Naci Güner, Arif Çelebi, İbrahim Çiçek, Ziya Ulusoy ve Erkan Özdemir hakkında, “Cebir ve şiddet kullanarak anayasayı ihlal” suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanıklara, isnat edilen 155 eylemi kapsayan, “Vahim nitelikte silah bulundurarak 6136 sayılı Kanuna Muhalefet”, “Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi”, “Resmi evrakta sahtecilik”, “Kasten yaralama”, “Güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “Mala zarar verme” suçlarından da ceza veren mahkeme, Sedat Şenoğlu ise “Terör örgütüne üye olma suçundan” 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Yargıtay kararı onadı





Sanık avukatlarının mahkemenin kararını temyiz etmesi üzerine konu Yargıtay'a taşındı. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise itirazları karara bağladı. Aralarında Sedat Şenoğlu'nun da bulunduğu bazı sanıklar hakkındaki kararı onayan 16. Ceza Dairesi, bazı kararlar yönünden ise bozma verdi. Kararda, MLKP'nin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını cebir ve şiddet kullanarak değiştirme amacına yönelik olarak vehamet arz eden olayları gerçekleştirdiği belirtildi.





Figen Yüksekdağ'ın eşi Sedat Şenoğlu, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama devam ederken tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmişti. Yaklaşık 6 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.