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Yargıtay'dan 'babacan tavır' kararı açıklaması

Genel Sekreterlik, kararda dosyadaki tanığın ifadesinin etkili olduğunu açıkladı

06 Temmuz 2020 19:23

Yargıtay Genel Sekreterliği, Bursa'da kamu kurumunda müdür olarak görev yapan kişinin kadın memura yönelik elle tacizinde, eylemin 'babacan tavır' olarak nitelendirildiği gerekçesiyle bozma kararı verilmediğini, kararda dosyadaki tanığın ifadesinin etkili olduğunu açıkladı.

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