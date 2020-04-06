Yargıtay’daki Koronavirüs vakası umreden dönen üyeden mi?

T24 Ankara

Yargıtay’da baş gösteren Koronavirüs vakasının, umreden döndükten sonra başkanlık seçimine katılan bir üyeden kaynaklandığı öne sürüldü.

Yargıtay’ta bir üyenin Koronavirüs'e yakalanmasının ardından hastanede tedavi altına alınmasıyla başlayan süreçe yeni bilgiler ortaya çıktı. Yargıtay kulislerine yansıyan bilgilere göre, umreden dönerek iş başı yapan bir üyenin, Koronavirüs bulaştırdığı ifade ediliyor.

Söz konusu üyenin 24 Mart’ta yapılan başkanlık seçimine katılıp oy kullanması sırasında virüsün yayılım gösterdiği belirtilirken, Türkiye’de yaşanan Koronavirüs salgını nedeniyle başkanlık seçiminin ertelenmemesi eleştiri konusu oldu.

Salgın nedeniyle ülke genelinde her türlü seçim çalışmalarının askıya alınmasına karşın Yargıtay Başkanlığı seçiminin gerçekleştirilmesinde ısrar edilmesinin sağlık sorununa neden olduğu belirtildi. Benzer biçimde Zerrin Güngör’ün emekli olması nedeniyle yapılması planlanan Danıştay Başkanlık seçimi salgın nedeniyle ileri tarihe ertelenmişti.

Buna karşın Yargıtay ise seçimi ileri tarihe ertelememiş, 24 Mart’ta gerçekleştirmişti. Bilindiği üzere, Yargıtay Başkanlık seçimi sırasında virüs kaptığı öne sürülen bir üyenin, hastanede Covid-19 tedavisi olduğu ortaya çıkmıştı.