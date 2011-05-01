T24 LogoT24 Logo
Gündem

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ERBİL SEÇİLDİ ANKARA (A.A)

01 Mayıs 2011 12:29

-YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ERBİL SEÇİLDİ ANKARA (A.A) - 01.05.2011 - Görev süresi 21 Mayıs 2011'de dolacak olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın yerine Yargıtay 6. Ceza Dairesi Üyesi Hasan Erbil seçildi.  Karar Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Kararda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yalçınkaya'nın görev süresi 21 Mayıs 2011 tarihinde sona ereceğinden; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından, belirtilen tarihten geçerli olmak üzere Yargıtay 6. Ceza Dairesi Üyesi Hasan Erbil'in seçildiği kaydedildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24