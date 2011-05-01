-YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ERBİL SEÇİLDİ ANKARA (A.A) - 01.05.2011 - Görev süresi 21 Mayıs 2011'de dolacak olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın yerine Yargıtay 6. Ceza Dairesi Üyesi Hasan Erbil seçildi. Karar Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yalçınkaya'nın görev süresi 21 Mayıs 2011 tarihinde sona ereceğinden; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından, belirtilen tarihten geçerli olmak üzere Yargıtay 6. Ceza Dairesi Üyesi Hasan Erbil'in seçildiği kaydedildi.