Yargıtay: CHP'li Cihaner yargılanabilir

Yargıtay, milletvekili dokunulmazlığının eski Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'in yargılanmasına engel olmadığına karar verdi.



Ergenekon davasında adı geçen CHP Milletvekili İlhan Cihaner'in nasıl yargılanacağına dair son sözü Yargıtay 11 Ceza Dairesi söyledi.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi bugün oy çokluğuyla Cihaner'in milletvekili dokunulmazlığının yargılanmasına engel olmadığına karar verdi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ''Ergenekon'a üye olma suçu kapsamında görülen davanın Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nde görülmesine karar vermişti.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ''Ergenekon terör örgütüne üye olma'' suçlamasıyla yargılandığı dava ile ''görevi kötüye kullanma'', ''evrakta sahtecilik'' ve ''imar kirliliğine neden olma'' iddialarıyla Yargıtay’da yargılandığı davanın birleştirilmesine karar vermişti.

Bu kararın ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de ''İrticayla Mücadele Eylem Planı'' davası ve Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ''Ergenekon terör örgütüne üye olma'' suçu kapsamında görülen davanın birleştirilerek İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi yönünde karar almıştı.

Mahkemenin bu kararının ardından Yargıtay 11. Ceza Dairesi, ''aradaki olumlu görev uyuşmazlığının çözümü için'' dosyaları, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu da, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ''Ergenekon terör örgütüne üye olma'' suçu kapsamında görülen davanın Cihaner'in Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nde ''görevi kötüye kullanma'', ''evrakta sahtecilik'' ve ''imar kirliliğine neden olma'' iddialarıyla görülen davayla birleştirilerek Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nde görülmesine karar vermişti.

Bugün dairede görülen davada avukatı Cihaner'in davasının dokunulmazlık kapsamında değerlendirmesini talep etmişti.

İlhan Cihaner, 2011 Genel Seçimleri'nde Denizli'den CHP milletvekili seçilmişti.