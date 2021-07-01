Yargıtay, Binali Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesi ile Uğur Dündar'a verilen kitap okuma cezasını bozdu

Yargıtay, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a hakaret ettiği gerekçesi ile gazeteci Uğur Dündar'a verilen 5 ay 25 gün ‘kitap okuma’ cezasını bozdu.

Gazeteci Uğur Dündar'a, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a hakaret ettiği iddiasıyla 5 ay 25 gün süreyle verilen haftada iki saat ‘kitap okuma’ cezası Yargıtay tarafından bozuldu.

Ayrıca Binali Yıldırım'ın da iki hafta önce avukatları vasıtasıyla mahkemeye verdiği bir dilekçeyle Uğur Dündar hakkındaki şikâyetinden vazgeçtiği öğrenildi.

Kararla ilgili Dündar'ın avukatı Emel Çakal, Odatv'ye şunları söyledi:

“Biz bu şekilde bir ceza verilemeyeceğini, kararın tamamen hukuka aykırı olduğunu ifade etmiştik. Yargıtay da temyiz talebimizi kabul etti. Kararda altı çizildiği üzere kimse hakkında ilgili yasa maddesine dayanılarak 'bir şey yap' şeklinde yaptırım cezası verilemez. Yasada böyle bir hüküm yok. Kaldı ki Sayın Yıldırım önceki aşamalarda bu dava kapsamında şikayetçi olmadığını ifade etmişti. En son gelişme olarak yaklaşık iki hafta önce sayın Yıldırım'ın avukatları da müvekkilleri adına dosyaya ikinci bir dilekçe sundu ve dosya kapsamında sayın Yıldırım'ın müvekkilimiz sayın Uğur Dündar'dan şikayetçi olmadığını bildirdi.”

Ne olmuştu?

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada “Kitap okuma cezasına” çarptırılmıştı.

Dündar'ın 5 ay 25 gün süreyle haftada en az 2 saat olmak kaydıyla mesai saatleri içerisinde Yüksek Öğretim Kurumları kütüphanesinde “şerefe karşı suçlar” ile ilgili makale, tez, kitap okumasına karar verilmişti.