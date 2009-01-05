Yargıtay: Baz istasyon insan sağlığına zararlı

Yargıtay, yönetmeliğe uygun olarak kurulup işletilse dahi baz istasyonlarının ''uzun zaman diliminde insan sağlığında zarara neden olacağına'' karar vererek, baz istasyonunun yerleşim yerlerinden uzak, uygun bir yere taşınmasına hükmetti.



Ankara'da bir kişi, oturduğu caddede bulunan binadaki baz istasyonunun, ''insan sağlığını olumsuz yönde etkileyeceği'' iddiasıyla baz istasyonunun kaldırılması için Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.



Baz istasyonunun ait olduğu GSM şirketinin avukatları, istasyonun sertifikalı ve yönetmeliklerde belirtilen değerlere uygun olarak kurulup işletildiğini savunarak, davanın reddini istedi.



Mahkeme, yapılan keşif ve ölçümlerde baz istasyonunun davacıya ait yerlere 20-25 metre arasında uzaklıkta bulunduğunun ve alan şiddetinin cihaz için öngörülen limit değerlerin altında olduğunun tespit edildiğine işaret ederek, davayı reddetti.



Davacının kararı temyiz etmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.



Sürekli radyasyon tehlikesi



Daire, ''baz istasyonunun yaydığı radyasyonun referans değerlerinin altında olsa bile meskun alanlarda yarattığı radyasyondan dolayı, bu alanlarda uzun süreli radyasyona maruz kalacak insanların sağlığının olumsuz yönde etkileneceğine'' karar verdi.



Dava konusu baz istasyonunun ''uzun zaman diliminde zarar doğurabileceği'' ifade edilen kararda, ''Çevredekiler için gelecek ve uzun zaman diliminde büyük endişe, psikolojik yapısında tedirginlik ve ümitsizlik yaratarak, kişilerin çalışmasını ve sağlık değerlerini olumsuz etkileyecek ve zararlı sonuç doğuracaktır. Bir istasyon, yönetmeliğe uygun çalıştırılsa dahi zarar veriyorsa, yönetmeliğe uygun olduğundan söz edilerek zarar verenin sorumluluktan kurtulması mümkün değildir'' denildi.



Daire, yargıcın yönetmeliğe değil, yasaya, genel hukuk kurallarına ve bu bağlamda sorumluluk hukukunun ilkelerine göre karar vermek zorunda olduğuna işaret ederek, baz istasyonunun yerleşim yerlerinden daha uzak ve uygun bir yere taşınmasının gerekli olduğuna hükmetti.



Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını bozarak, davacının zarar gördüğünün kabul edilerek, baz istasyonun kaldırılmasına karar verilmesi gerektiğini belirtti. Yerel mahkeme, ilk kararında direnirse dava dosyası Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda görüşülerek karara bağlanacak.



