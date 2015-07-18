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Yargıtay Başsavcılığı: Öldürülen Şerzan Kurt taş atarak polisi tahrik etti

21 yaşındaki Şerzan Kurt, polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti

18 Temmuz 2015 17:26

Muğla'da 5 yıl önce iki kadın öğrenciye laf atılması yüzünden çıkan olaylarda Şerzan Kurt'u başından vurarak ölümüne yol açan polise, olay sırasında taş atılması ''tahrik nedeni'' sayıldı. Savcılığın, Kurt'un sanık polise taş attığına yönelik hiçbir görüntü ve kanıt olmamasına rağmen polise doğru atılan taşları "tahrik nedeni" saymasını Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin onaması durumunda, toplumsal olaylarda öldürücü güç kullanan polise verilen cezalarda "tahrik indirimi" uygulanmasının yolu açılacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla’da üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Şerzan Kurt’u öldürdüğü suçlamasıyla ‘yeniden yargılanan’ polis memuru Gültekin Şahin’e verilen müebbet hapis cezasına ‘tahrik indirimi’ uygulanmasını yerinde buldu. Hiçbir görüntü ve kanıt olmamasına karşın Kurt’un polise taş attığı iddiası ‘tahrik nedeni’ sayıldı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin kararı onaması durumunda, toplumsal olaylarda öldürücü güç kullanan polise verilen cezalarda ‘tahrik indirimi’ uygulanmasının yolu açılacak.

 

Şerzan nasıl öldürüldü?

 

Muğla'da 5 yıl önce Şerzan Kurt'un ölümüyle sonuçlanan olaylar iki kadın öğrenciye laf atılması üzerine başladı. 

Büyüyerek, karşıt görüşlü öğrencilerin kavgasına dönüşen olaya karışanların bir bölümü gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arkadaşları da bunu protesto etti. 

Gruba müdahale eden polis memuru Gültekin Şahin'in açtığı ateş sonucunda Muğla Üniversitesi İşletme bölümü ikinci sınıf öğrencisi Şerzan Kurt yere düştü. Başından vurulduğu anlaşılan Kurt, yaşamını kaybetti. 

 

Taş atıldığına dair kanıt yok

 

Milliyet'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre savcılık, Şerzan Kurt'un sanık polise taş attığına yönelik hiçbir görüntü ve kanıt olmamasına rağmen, kavga sırasında polise doğru atılan taşları "tahrik" nedeni saydı. 

Böylece, kadın cinayetleri başta olmak üzere mağdurların yaşamlarını yitirdiği olaylarda sanıklara uygulanan tahrik indirimi kamu görevlilerinin öldürücü güç kullanmasına da uzandı. 

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararı onaması durumunda, toplumsal olaylarda öldürücü biçimde güç kullanan kolluk kuvvetleri "tahrik indirimi"nden yararlanabilecek.

 

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