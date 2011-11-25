Yargıtay Başsavcılığı itiraz etmedi, N.Ç davası bitti

T24 - Yargıtay Başsavcılığı, 13 yaşında, 26 kişinin tecavüzüne uğrayan N.Ç.'nin bu işi 'rızasıyla yaptığı' yolundaki karara itiraz etmedi.



N.Ç. davasında Yargıtay Başsavcılığı’ndan da beklenen adım gelmedi. Başsavcılık, yerel mahkemenin “Kızın rızası vardı” gerekçesiyle verdiği hafif cezaları onaylayan Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nin kararını hukuka uygun bulduğu için itiraz etmedi.



Radikal gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, ‘Utanç davası’ olarak bilinen olay, 2002 yılında Mardin’de yaşanmaya başlamıştı. O tarihlerde 13 yaşında olan N.Ç, iki kadın tarafından para karşılığı erkeklere pazarlandı. Aralarında devlet memurlarının da bulunduğu 26 kişi N.Ç ile ilişkiye girdi. Olayın duyulması üzerine N.Ç ile ilişkiye girenler ve küçük kızı pazarlayan iki kadın hakkında dava açıldı. Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 sanığa alt sınırdan 5 yıl ceza verdi ve iyi hal indirimiyle 4 yıl 2 ay-4 yıl 10 aya indirdi. 18 yaşından küçük bir sanığa da 3 yıl 2 ay ceza verildi. Mahkeme, sanıkları cezalandırırken eski TCK’nın “Her kim 15 yaşını bitirmeyen bir küçüğün ırzına geçerse 5 seneden aşağı olmamak üzere ağır hapse mahkûm olur” şeklindeki 414. maddesinin 1. fıkrasını uygulayarak N.Ç.’nin, kendi rızasıyla fuhuş yaptığı yorumuna imza atmış oldu.



İtiraz beklentisi oluşmuştu



Mahkeme “ırza geçme suçunda cebir ve şiddet kullanıldığını” kabul etse, eski TCK’nın 414. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en az 10 yıl hapis cezası verecekti. N.Ç’nin avukatları karara itiraz etti. Dosya Yargıtay’a geldi. Yargıtay Başsavcılığı yerel mahkemenin kararını hukuka uygun olduğuna yönünde tebliğname hazırladı. Kararının temyiz incelemesi ise Yargıtay 14. Ceza Dairesi tarafından yapıldı. Daire, kararı, “hukuka uygun olduğu” belirterek onadı. Yargıtay’ın kararı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.



Yetkililerin “sürecin henüz tamamlanmadığı” yönündeki açıklamaları nedeniyle Yargıtay Başsavcılığı’nın karara itiraz edeceği beklentisi oluştu. Ancak Yargıtay Başsavcısı, dairenin kararına 30 gün içinde itiraz hakkını kullanmadı. İtiraz süresi dün doldu.





Neden itiraz etmedi?



Başsavcılık kaynakları, kararın eski TCK’ya göre verildiği, bu nedenle daha fazla cezanın mümkün olmadığı görüşüyle itiraz etmediklerini vurguladı. Başsavcılık, davada “cebir ve şiddet kullanılmadığı” için eski TCK’nın 414. maddesinin 2. fıkrasının uygulanamayacağı görüşünde. İtiraz olmadığı için dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun gündemine gitmeyecek. Böylece karar kesinleşmiş oldu.



Kararın onanmasının ardından dosya tekrar Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gidecek. Yerel mahkeme Yargıtay’ın bozma kararında dikkat çektiği birtakım teknik düzeltmeler yapacak.





Bakanlığın yetkisi yok



Adalet Bakanlığı’nın Yargıtay incelemesinde geçen bir karar için ‘kanun yararına bozma’ yoluna başvurması CMK’ya göre mümkün değil. CMK’ya göre Adalet Bakanlığı temyiz incelemesinden geçmeyen kararların bozulması için Yargıtay’a başvurabiliyor. Ancak N.Ç. davasının Yargıtay’da temyiz incelemesi yapıldığı için bakanlığın kanun yararına bozma talebinde bulunma hakkı yok. Yerel mahkemenin kararını onayan Yargıtay 14. Ceza Dairesi, kamuoyundan büyük tepki almıştı.





