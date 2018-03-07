Yargıtay Başkanı'na tepki: Siz iyisi mi çay toplayın!

BirGün yazarı Bülent Mumay, ABD yargısının bağımsız olmadığını söyleyen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i eleştirdi. Mumay, "Herkes en iyi bildiği işi yapsın, siz iyisi mi çay toplayın İsmail Bey. Ülkenin buna da ihtiyacı var" dedi.

Cirit, 150'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle Yargıtay Evi'nde bir araya gelerek soruları yanıtlamıştı. Cirit, "Türkiye'de yargı bağımsız ve tarafsızdır, hiçbir merciden emir ve talimat alamaz" demişti.

Mumay'ın "Yandaş medyaya Yıldırım baskı" başlığıyla (7 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, önceki gün Ankara’da buluştuğu gazetecilere ABD yargısını şikayet etmiş, bağımsız olmadığından dem vurmuş. Haklı olabilir elbette. Cumhurbaşkanı ile birlikte yurt gezilerine çıkan, çay toplayan ilk Yargıtay Başkanı olarak tarihe geçen Cirit, Türk yargısının ne denli bağımsız olduğunun da altını çizmiş: “Yargımız kimseden talimat almaz. Siyasiler dahil kimseden telkin ve talimat gelmez.”

Koskoca Yargıtay Başkanı, Enis Berberoğlu’nun davasında olduğu gibi, kritik dosyalarda karar duruşması öncesinde mahkeme heyetlerinin değiştirildiğini duymamış olabilir mi? İktidarın hazzetmediği sanıklar için tahliye kararı veren hakimlerin, nasıl pasif görevlere atandığını peki? Ya da daha geçen gün Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı belgeye ne diyeceksiniz? HSK imzalı “Bize sormadan kimseyi tahliye etmeyin” rezaletini Ankara’da tek bir yetkili yalanlamamışken, yargının gerçekten bağımsız olduğunda ısrarlı mısınız?

Herkes en iyi bildiği işi yapsın, siz iyisi mi çay toplayın İsmail Bey. Ülkenin buna da ihtiyacı var.