Yargıtay Başkanı: Yargıtay üyeliği için 12 yıl sınırı getirilmemeli

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, yüksek yargıdaki yeni düzenlemeye ilişkin, "Benim düşüncem, 12 yıl gibi Yargıtay üyeliği için bir sınır getirilmemesi. Anayasa Mahkemesi gibi mahkemelerde tabi ki bir sürenin getirilmesi gerekebilir ama bizim mesleğimiz bir kariyer mesleği olduğu için burada bir süre getirilmesini doğru bulmuyorum" dedi.

Cirit, bazı ziyaretlerde bulunmak için geldiği Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Yargıtay ve Danıştay üyelerine 12 yıl sınırlaması getiren düzenlemeye ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.

Yargıtay üyeliğinin bir kariyer mesleği olduğunu belirten Cirit, "Hakimler çok kolay yetişmiyor. Çok aşamalardan geçiyor. Dünyanın birçok yerinde Yargıtay Yüksek Mahkemelerinin üyeleri sınırsız yaşta emekli oluyorlar. Bizde 65 yaşında emekli olunur. Örneğin, Amerika'da şu anda yüksek mahkemelerde 94 yaşında bir hanımefendi hakimlik yapmaktadır. Çünkü zaman içinde imbikten süzülür gibi bilgileri derleyip, belli bir kaliteye ulaşıyor, hakimler. Bunun da en son noktasına, Yargıtaya seçilerek geliyorlar. Yargıya atandıklarında bir kariyer mesleği olması nedeniyle, kolay kaybedilmemesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Bu konuyu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a da ilettiklerini ancak aynı Anayasa Mahkemesindeki gibi 12 yıl bir süre getirildiğini kaydeden Yargıtay Başkanı Cirit, "12 yıllık süre çıkarsa, yapacak bir şey yok ama gelecekte onun sonuçlarını göreceğiz. Benim düşüncem, 12 yıl gibi Yargıtay üyeliği için bir sınır getirilmemesi. Anayasa Mahkemesi gibi mahkemelerde tabi ki bir sürenin getirilmesi gerekebilir ama bizim mesleğimiz bir kariyer mesleği olduğu için, burada bir süre getirilmesini ben doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.