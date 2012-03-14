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Yargıtay Başkanı: Sivas'ta yargı süreci daha devam ediyor

Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, Sivas davasının zaman aşamı nedeniyle düşmesini ilk kez değerlendirdi

14 Mart 2012 15:34

Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, Sivas Davası'nda 5 kişinin dosyasının zaman aşımına uğramasıyla ilgili, "Yargı süreci daha devam ediyor" dedi.

Süleyman Demirel Üniversitesi'nin (SDÜ) davetlisi olarak Isparta'ya gelen Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yıldırım'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kaynak, gazetecilerin Sivas davasında 5 kişinin dosyasının zaman aşımına uğramasını hatırlatması üzerine, ''Bizim genel bir prensibimiz var. Görülmekte olan davalarla ilgili yorum yapmıyoruz. Zaman aşımı devam ediyor. Yargı süreci daha devam ediyor'' dedi.

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