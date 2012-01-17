Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak'ın 'sone'si Shakespeare'in değilmiş!

T24 - Taraf gazetesi, Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak'ın, William Shakespeare'e ait olduğunu söyleyerek aktardığı sonenin William Arthur Ward’a ait olduğunu yazdı.



Taraf gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak hâkimlere Shakespeare’le seslendi: Mutlu olun ve gülümsemeye devam edin. Harika bir dilek ama bir de Shakespeare’e ait olsa



Bağımsız ve tarafsız yargıdan sonra, bundan böyle Yargıtay’ın yeni düsturu herhalde “mutlu yargı” olacak. Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, meslek içi eğitime katılan hâkimlere motivasyon sağlamak için “Ağabeyiniz olarak, akşam okuduğum bir kitaptan bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum” diyerek yeni benimsediği hayat felsefesini aktardı: “Shakespeare demiş ki, kendimi daima mutlu hissederim. Neden biliyor musunuz? Çünkü kimseden bir şey ummam. Hayatınızı sevin. Mutlu olun ve gülümsemeye devam edin...” Kuşkusuz güleryüzlü bir adalet hepimizin arzusu, hele hele kederli İngiliz tiyatro yazarının bir dizesinden esinlenmişse...





Shakespeare yanlış mı alıntılandı



William Shakespeare veya eserlerindeki tüm kahramanların sözcülüğüne soyunduğunu farz ettiğimiz bir Hamlet’ten belki “Mutlu olmak ya da olmamak, işte bütün sorun bu” gibi hayatı sorgulayan bir söz beklenebilir. Ancak Kaynak’ın ilham kaynağı ve bir süredir Shakespeare’e atfedilerek internette tıklama rekorları kıran sözü kulağa, kahramanlarını türlü türlü azap ve ıstırap sınavlarında sürüm sürüm süründüren yazarın asla sarfetmeye gönlü elvermeyeceği bir hayli iddialı bir cümle gibi geldi. Biz de merak edip araştırdık, fakat henüz bu mutluluk reçetesinin izine, Shakespeare’in hiçbir eserinde rastlamadık. Son bir iki yıldır “mutlu yaşam” vaat eden sitelerde popülerleşen alıntının menşei aslına bakılırsa hayli gizemli.



Alıntıya bit yeniği düşüren ise, son bölümün her ne kadar Shakespeare’e atfedilse de aslında çağdaş Amerikalı özlü söz gurusu William Arthur Ward’a ait olması. Ward’dan devşirilen kıtalar şöyle: “Konuşmadan önce dinleyin. (...) vazgeçmeden önce çabalayın, ölmeden önce yaşayın.” Kimilerine göre Kaynak’ın paylaştığı kesit de hem diline, hem de tarzına daha çok benzediği için Ward’a ait. Kıyaslama için not düşmek gerekirse, Shakespeare’in mutluluğa bakış açısı Beğendiğiniz gibi piyesindeki şu dizede görüleceği üzere azıcık daha melankolik: “Ne kadar acıdır bir başkasının gözleriyle bakmak mutluluğa.” Evet, belki bir yanlış alıntılanma yüzünden Shakespeare mutluluğa Ward’ın gözleriyle bakmak durumunda. Bu yüzden sayın Yargıtay Başkanı’ndan Shakespeare’i daha fazla üzmeyip, bir dahaki sefere doğrudan kendi eserinden alıntılamasını dileriz.





