-YARGITAY BAŞKANI MAZBATASINI ALDI ANKARA (A.A) - 09.06.2011 - Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, tarafsızlık ve bağımsızlığın yargı erkinin vazgeçilmez ilkeleri olduğun belirterek, ''Biz, dün olduğu gibi bugün ve yarın da tarafsızlık ve bağımsızlıktan ödün vermeyeceğiz'' dedi. Hasan Gerçeker'in yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Yargıtay Başkanlığına seçilen Nazım Kaynak, Yargıtayda düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Törende ilk olarak Hasan Gerçeker ve Nazım Kaynak'ın fotoğraf albümlerinden hazırlanan slayt gösterimi yapıldı. Yargıtay Başkanvekili İhsan Akçin, törende yaptığı konuşmada, sorunların büyük, beklentilerin yüksek olduğu zor bir dönemde Kaynak'ın başkanlığa seçildiğini belirterek, bilgi birikimi, anlayışlı ve güvenilir kişiliğiyle Kaynak'ın sorunları çözüp beklentilere cevap vereceğine inandığını dile getirdi. Onursal Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker de makamların geçici olduğunu belirterek, ''Bu bir bayrak yarışı. Bayrağı alan arkadaşım benim okul arkadaşım, çok değerli nitelikli bir arkadaşım'' diye konuştu. Yargının sorunlarının, fiziki altyapı sorunlarının çok fazla olduğunu, bu sorunların Nazım Kaynak tarafından çözüleceğine inandıklarını dile getiren Gerçeker, ''Benim tanıdığım Nazım Kaynak, Atatürk ilkelerine, cumhuriyet ilkelerine gönülden bağlı bir arkadaşımızdır. O gerçekten bu toplumun çok saygın bir hukukçusudur. Bunu daha ileride çalışmalarında göreceğimize inanıyorum. Arkadaşım, dostum olarak tanıdığım, nitelikli bir hukukçu olarak bildiğim ona bu görevi devretmiş olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istedim'' dedi. Konuşmaların ardından İhsan Akçin, Yargıtay Başkanı Kaynak'a mazbatasını verdi, Hasan Gerçeker'de Kaynak'a cübbesini giydirdi. Mazbatasını aldıktan sonra konuşan Yargıtay Başkanı Kaynak, 143 yıllık bir kurum olan Yargıtayın temsil ve yönetmek gibi onurlu ve ağır bir yükün altına girdiğini söyledi. Hasan Gerçeker'in saygın kişiliği, dengeli ve iletişime açık yaklaşımlarıyla kendilerine örnek alınacak bir yönetim anlayışı bıraktığını vurgulayan Kaynak, ''Kendisinin yargıya ve Yargıtaya bugüne kadar sunmuş olduğu hizmetler unutulmayacaktır'' diye konuştu. Yasama, yürütme ve yargının kuvvetler ayrılığı ilkesine göre ve Anayasa'nın çizdiği sınırlar içerisinde faaliyetlerini yürüttüğünü ifade eden Kaynak, şunları söyledi: ''Tarafsızlık ve bağımsızlık yargı erkinin vazgeçilmez en temel ilkeleridir. Biz, dün olduğu gibi bugün ve yarın da tarafsızlık ve bağımsızlıktan ödün vermeyeceğiz. Ayrıca kuvvetler ayrılığı ilkesinin, devleti oluşturan kurumların uyum içerisinde çalışması olduğunu da belirtmek isterim. Adaletin biran önce gerçekleşmesi ve toplumun beklentilerine cevap verebilmek için bütün çabamızla çalışma azmindeyiz. Yargıtaydaki iş yükünü ve bundan kaynaklanan gecikmelerin farkındayız. Yargıtaya yeni seçilen üyelerimizin de iş yükünün azaltılması doğrultusundaki bu çabamıza katkı sağlayacaklarına inancım tamdır.'' Kaynak, göreve başladığı günden itibaren Yargıtayın sorunlarıyla yakından ilgilenmeye başladığını belirterek, Yargıtayın bina sorununun biran önce çözülmesi, Başbakanlık tarafından tahsis edilen ek binanın biran önce hizmete açılması için çalıştıklarını anlattı. Mevcut binanın sorunlarını çözmeye yetmeyeceğini dile getiren Kaynak, şu anda arşivlerin dolu olduğunu, yeni gelecek hakimler için bina sorununun devam ettiğini ifade etti. Kaynak, Yargıtaya yaraşır bir binanın yapımı için elinden gelen çabayı göstereceğini belirterek, ''Yargının ve Yargıtayın birikmiş sorunlarının çözümüne bir nebze katkımız olursa ben ve yönetimim kendimizi mutlu addedeceğiz'' dedi.