-Yargıtay Başkanı Kaynak tanık olarak dinlenecek ANKARA (A.A) - 07.02.2012 - Yargıdaki rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmada adı geçen eski Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Hasan Erdoğan'ın Yüce Divan'da yargılandığı davada, Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak tanık olarak dinlenecek. Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla görev yaptığı davanın duruşmasına, sanık Hasan Erdoğan, avukatı Bülent Acar ve müdahil Ceyda Zeliha Erem ile avukatları katıldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, 18 Kasım 2008'de Yargıtay 6. Hukuk Dairesinde görev yapan aralarında Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak'ın da bulunduğu üyelerin tanık olarak çağrı kağıdıyla çağrılmalarına oy birliği ile karar verildiğini bildirdi.