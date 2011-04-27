Yargıtay Başkanı Gerçeker'den Haşim Kılıç'a yanıt: Boykot ya da protesto söz konusu değil

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Gerçeker, şunları söyledi:''Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın Yargıtay ve Danıştaydaki iş yüküyle ilgili 'Başkanlar yıllardır uyuyorlar' sözleri nedeniyle Anayasa Mahkemesinin 49. kuruluş yıldönümü törenlerini protesto ettiği'' yönündeki değerlendirmelerin hatırlatılması üzerine Gerçeker, töreni boykot ya da protesto etmesinin söz konusu olamayacağını söyledi.Hasan Gerçeker, ''Ben temsil ettiğim kurumun saygınlığını ve onurunu korumak zorundayım. Yapılan ağır ve haksız eleştirilere karşı burada fedakarca çalışan arkadaşlarımızın hakkını korumak zorundayım'' dedi.Göreve geldiği günden beri yapılan işlerin ortada olduğunu dile getiren Gerçeker, ''Çok haksız ve ağır birtakım eleştirilere muhatap olmak çok üzüntü verici. Elbette ki Anayasa Mahkemesi yüce bir kurumdur, Yüksek Mahkemedir. Ben yine gerekli kutlama görevimi yerine getirdim. Çiçek gönderdim'' diye konuştu.Gerçeker, göreve geldiğinden beri kurumlar arasında diyaloğu sağlamaya çalıştığını da ifade ederek, şöyle konuştu:''Bunu da yaptım aslında. Daha önceden Yargıtay ve Danıştay ile Anayasa Mahkemesi arasında bir soğukluk vardı. Bunu ortadan kaldırdım. Ben bu konuda üzerime düşen görevi yaptığıma inanıyorum. Yoksa törene katılmamak, protesto etmek, boykot etmek gibi bir durum yok. Böyle bir anlam yüklenmesini de doğru bulmuyorum. Bu kurumlar hepimizin. Kimsenin şahsi yeri değil, malı değil. Biz temsil görevini yerine getiriyoruz sadece ama temsil ettiğim makamın, kurumun onurunu, saygınlığını korumak da benim görevim, sorumluluğum.''Başkan Kılıç'ın sözleri üzerine Yargıtay'ı savunmak zorunda olmadığını, yapılan çalışmaların somut olarak ortada olduğunu söyleyen Gerçeker, 2005 ile 2010 yılında çıkan iş sayısı kıyaslandığında, aynı kadro, aynı personelle yapılan işin 500 binden 800 bine çıktığının görüleceğini belirtti. Gerçeker, ''Bu, söylenen sözlerin ne kadar doğru olmadığını gösteren en güzel gösterge'' dedi.''Danıştay Başkanı Mustafa Birden ile anlaşarak törene gitmediler'' şeklinde yorumlar yapıldığını da hatırlatan Gereçeker, böyle bir durumun da söz konusu olmadığını söyledi.Hasan Gereçeker, ''Bunun protestoyla, boykotla ilgisi yok. Benim kimseyle küsmek, darılmak gibi bir huyum yok. Tamamen kurumsal bir çaba içindeyiz. O kadar sıkıntımız var. Bugün yeni dairelerle, yeni binayı bitirmek için uğraşıyoruz. Arkadaşlarımız sürekli kontrol ediyor. Ben devamlı kontrol ediyorum. Ama elimizden gelen bu, olanaklarımız bu. Ankara dışından gelen yeni üyelerin lojman sorununu da halletmeye çalışıyoruz. Ama bunlar hep zaman istiyor'' diye konuştu.