T24 LogoT24 Logo
Politika

Yargıtay Başkanı Cirit: Hukuk fakültelerinin olağanüstü artışı, hukuk sistemimiz bakımından önemli riskler doğurmuştur (2)

TBMM'DE KOKTEYL DÜZENLENDİ Adli Yıl Açılış Töreni ve Yargıtay Onur Günü nedeniyle TBMM'de kokteyl düzenlendi

06 Eylül 2017 01:24

TBMM\'DE KOKTEYL DÜZENLENDİ
Adli Yıl Açılış Töreni ve Yargıtay Onur Günü nedeniyle TBMM\'de kokteyl düzenlendi. Kokteyle, Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ve çok sayıda yargı üyesi katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.
YILDIRIM: REFERANDUM YAPILMAMALI
Başbakan Yıldırım, Bahçeli\'nin Irak\'taki referandum değerlendirmeleriyle ilgili olarak, \"Sayın Bahçeli ile biz görüşüyoruz. Aramızda bir görüş farklılığı yok. Türkiye\'nin, Kuzey ırakta bölgesel yönetimin yapmaya çalıştığı referandum kararının vahim bir hata olacağını hep söyledik. Aynı şekilde de görüşümüz devam ediyor. Bu referandum yapılmamalı. Yapılınca bölgede sorunlar zaten hat safhada. Yeni sorunlar ilave etmenin ne bölgeye ne de bölge ülkelerine getireceği bir katkı yok\" dedi.
ALMANYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Başbakan Yıldırım, Almanya ve Türkiye arasındaki sert açıklamaların iki toplumun dostluğuna ve güvenine gölge düşüreceğini belirterek, \"Almanya\'da seçim yaklaştı. Seçim üzeri fazla yorum yapmaya gerek yok. Çünkü akıldan ziyade duygu ön planda şu anda. Söylenen her şey Almanya ile Türkiye ilişkilerine olumlu katkı yapmadığı gibi iki toplumun dostluğuna ve güvenine gölge düşürür\" ifadelerini kullandı.
TEKTİP KIYAFET
Yıldırım, FETÖ sanıklarına tek tip kıyafet giydirilmesiyle ilgili olarak, \"Bir karar alınırsa çıkma yönünde o geçerli olur. Alınmazsa o süre devam eder. Onlar tabi tek tek ele alınıp değerlendirilecek. Hukuken Türkiye\'ye ye getirisi götürüsü ne bakılacak. Neticede bu vatandaşlıktan çıkarmakla işledikleri suçun, üzerlerine atılı suçtan dolayı lehlelerinde bir durum çıkıyorsa tabi ona izin vermememiz lazım. Aksi halde o yönde bir karar alınabilir. O yüzden hepsinin dosyası teker teker hukuki açıdan detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir\" diye konuştu.
ABD BAŞKAN YARDIMCISI PENCE\'NİN GÖRÜŞME TALEBİ
ABD Başkan Yardımcısı Pence\'nin görüşme talebiyle ilgili olarak da konuşan Yıldırım, \"Arkadaşlar teknik düzeyde karşılıklı çalışıyorlar. İkimizin programı ne zaman denk düşerse planlamış olacağız\" dedi.
KORE-ABD GERİLİMİ
Kuzey Kore\'nin hidrojen bombası kullanması ve sonrasında yaşanan yüksek gerilimle ilgili de değerlendirmede bulunan Yıldırım, \"Dünya ne kadar endişeli ise Türkiye\'de de o oranda endişeli. Hiçbir şekilde dünya geleceği bir takım çılgın davranışlara bırakılmamalı. Onun için Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum üzerine düşen tüm sorumluluğu üzerine alarak hem Kuzey Kore, hem Arakan, hem başka bölgelerde yaşanan insanlık suçlarına karşı daha duyarlı daha keskin bir duruş sergilemesi icap eder\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TBMM KOKTEYL DÜZENLENDİ Adli Yıl Açılış TöreniYargıtay Onur GünüTBMMKokteyle Başbakan Binali Yıldırım Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Danıştay Başkanı Zerrin Güngör OrmanSuBakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24