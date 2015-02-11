Yargıtay Başkanı Akbil'de Erdoğan'ı akladı, Öz’e giden elçiydi

Anayasa Mahkemesi’nin ardından Yargıtay Başkanlığı seçimi de iktidar lehine sonuçlandı. Yargıtay’ın yeni başkanı İsmail Rüştü Cirit oldu. Cirit, Akbil davasında 29 sanığı aklamış, Erdoğan dahil 3 ismin dosyasını dokunulmazlıkları nedeniyle TBMM'ye sevk etmişti. Cirit, 17 Aralık operasyonunda ekeriya Öz’e gönderildiği iddia edilen elçiler arasında yer alıyordu.

Son yargı paketiyle iktidara yakın Yargıda Birlik Platformu destekçisi 144 kişinin eklendiği Yargıtay’da yapılan başkanlık seçimi için 5 isim aday oldu. Yapılan seçim sonucunda 3. Ceza Dairesi Başkanı Erdal Gökçen 55, 20. Hukuk Dairesi Başkanı Feyzi Altınok 36, 13. Ceza Dairesi Başkanı İsmail Rüştü Cirit 280, 6. Ceza Dairesi Üyesi Ali Suat Ertosun 98 ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Ekmekçi ise 13 oy aldı. Seçimde 11 oy boş çıktı, 9 oy da geçersiz sayıldı. Bu sonuçla Yargıtay’ın yeni başkanı İsmail Rüştü Cirit oldu.

'Yürütmeyle ahenkli çalışacağız'

Rüştü Cirit, seçimin ardından Hukuk Genel Kurulu Salonu’nda basın toplantısı düzenledi. Yüksek yargının Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay’dan oluştuğuna dikkati çeken Cirit, şunları kaydetti.

“Bunlar, eşit ve birbiriyle uyumlu çalışan erkler, mahkemelerdir. Kuvvetler ayrılığı olmazsa olmazımızdır. Anayasamızın gerekçesinde tanımlandığı gibi, kuvvetler ayrılığı aynı ahenkli bir orkestranın bestesi gibi kimisi keman çalar, kimisi piyano çalar ama sonunda güzel bir beste çıkar. Kuvvetler ayrılığında, alanımıza müdahale edilmemek koşul ve şartıyla işbiriliği içerisinde hareket edilecektir. Hakim teminatı, hakim bağımsızlığı, hakim tarafsızlığı altını kalın kalın çizmek suretiyle vazgeçemeyeceğimizdir. Yargı adaleti sağlamak içindir. Türk halkının güvenine, yargı olarak, son zamanlarda düşen güvenine layık olmaya çalışacağız.”

144 yeni üyenin ataması düşünüldüğünde İsmail Rüştü Cirit’in aldığı 280 oyun sadece 136’sı eski üyelerden geldi. Eğer bu 144 üye atanmasaydı, Cirit’in başkan seçilmesi zorlaşacaktı. Diğer yandan Yargıda Birlik Platformu’nun ortak adayı olan Cirit, Erdoğan lehine verdiği kararlarla tanınıyor. Bunlardan en önemlisi Akbil davasıydı. O dönem Cirit’in başkanlığını yaptığı Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 2003 yılında yapılan yargılama sonucunda eski İstanbul Belediye Başkanları Erdoğan ve Ali Müfit Gürtuna’nın arasında bulunduğu kişilerin yargılandığı davada, 29 kişi hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme heyeti, iddianamede yer alan “zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmi evrakta sahtecilik ve cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak” suçlarına dair kesin ve inandırıcı delil olmadığını öne sürdü. Diğer yandan mahkeme, Erdoğan ve İdris Naim Şahin hakkında dokunulmazlıkları olduğu gerekçesiyle “görevi kötüye kullanmak, zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık” suçlarından fezleke düzenleyip, Meclis’e gönderdi.

Akbil davasına bakıyordu

Yargıtay’ın yeni başkanı Cirit, Üsküdar 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin hakkında “görevi başında zimmetine para geçirmek veya mal edinmek” gerekçesiyle 14 yıla kadar hapis cezası istenen AKBİL davasında Aralık 2003’te 29 sanığa beraat vermiş, Erdoğan dahil 3 sanığın dosyasını da TBMM'ye göndermişti. Cirit, 2004’te Yargıtay üyesi olmuştu.

Öz’e giden elçiydi

Rüştü Cirit, 2004 yılında Yargıtay üyeliğine seçildi. 10 Mart 2011 tarihinde Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanlığı’na seçilen Cirit, 17 Aralık operasyonu üzerine Erdoğan tarafından Zekeriya Öz’e gönderildiği iddia edilen elçiler arasında yer alıyordu. Zekeriya Öz, görevden alınınca yaptığı açıklamada, Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu ile Rüştü Cirit’in kendisine geldiğini ve Erdoğan’ın “Operasyonu durdursun, özür dilesin” mesajını ilettiğini öne sürmüştü. Her iki isim, bu iddiayı yalanlamıştı.