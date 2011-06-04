Yargıtay: Başbakan eleştirilere hoşgörülü olmalı

T24- Yargıtay, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dava açması üzerine “Adam ol adam” başlıklı yazısı nedeniyle Ortadoğu Gazetesi yazarı Savaş Çolak'a verilen 6 bin TL’lik tazminat kararını bozdu. Kurul, "yazıda geçen olayın gerçek olduğu gözetildiğinde ağır dahi olsa yapılan eleştirilerin hoşgörü ile karşılanması gerektiği sonucuna varılmalıdır. Eleştiri sert, kırıcı, incitici olabilir" dedi.











Oya Armutçu'nun Hürriyet'te yayımlanan (4 Haziran 2011) haberi şöyle:



Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Başbakan Tayyip Erdoğan ile Mersinli bir çiftçi arasında yaşanan olayı eleştiren “Adam ol adam” başlıklı yazıyı “Olay gerçek” diye hukuka uygun buldu. Erdoğan’ın, yazı nedeniyle Ortadoğu Gazetesi’nden kazandığı 6 bin TL’lik tazminat kararını bozan kurul, “Objektif, gerçek, doğru amaca yönelik yazı incitse de hukuka aykırı sayılmaz. Eleştiri sert, kırıcı, incitici olabilir” ifadelerini kullandı.

10 bin TL’lik dava

Ortadoğu Gazetesi’nde 13 Şubat 2006’da, Savaş Çolak imzasıyla, “Adam ol adam” başlıklı yazı yayınlandı. Yazıda, “...Konuştuğun kelimeler ölçülü olsun. Oturduğun yer ne emlak dükkânı, ne Kasımpaşa kıraathanesi bu ülkenin en tepesi. Senden önce de oralarda oturanlar oldu. Hiç kimse senin kadar basit ve ucuz değildi. Sense çiftçiye sövüp ana bacı muhabbetlerle ölçüleri altüst edip ahlaki kıstasları yok sayıp neredeyse tekme tokat döveceksin” ifadeleri yeraldı. Erdoğan avukatı kanalıyla Ortadoğu Gazetesi ve Çolak’a 10 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Ankara 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, yazıda eleştiri sınırının aşıldığı sonucuna vararak, gazeteyi ve yazarını 6 bin TL manevi tazminata mahkûm etti. Kararda, “Her ne kadar davacı siyasi konumu gereği sert eleştirilere katlanmak zorunda ise bu katlanmanın sonsuz olması düşünülemez” denildi.

Yargıtay 4’üncü Hukuk Dairesi ise kararı bozdu. Basın özgürlüğüne vurgu yapılan kararda, eleştirilerin hukuka uygunluk sınırları içinde kaldığına dikkat çekilerek şöyle denildi: “Başbakan olan davacı ile dava dışı çiftçi arasında geçen olayın gerçek olduğu gözetildiğinde ağır dahi olsa yapılan eleştirilerin hoşgörü ile karşılanması gerektiği sonucuna varılmalıdır. Basın işlevini yerine getirirken, özellikle yayının gerçek olmasını, kamu yararı bulunmasını, toplumsal ilginin varlığını konunun güncelliğini gözetmeli, haberi verirken özle biçim arasındaki dengeyi de korumalıdır.”

Mahkeme direndi

Yerel mahkeme, tazminat kararında direndi. Bunun üzerine dava Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na geldi. Kurul, 1 Haziran Çarşamba günü yaptığı toplantıda, direnme kararını Daire kararındaki gerekçeler ışığında bozdu. Böylece Erdoğan’ın kazandığı 6 bin TL’lik tazminat Kurul’dan dönmüş oldu.

