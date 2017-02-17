T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yargıtay, Ali İsmail Korkmaz’ı darp eden polis ve sivile de ceza isteyerek kararı bozdu

Yargıtay, iki polise ve dört sivile verilen cezayı onadı

17 Şubat 2017 20:43

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ali İsmail Korkmaz davası kararını ikinci kez bozdu. Daire, Korkmaz’a sokaktan çıkarken copla vurduğu halde mahkemede beraat eden polis memuru Hüseyin Engin’e ‘kasten yaralama’ suçundan, az ceza verilen bir sivil sanığa da ‘kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma’ suçundan ceza verilmesini istedi.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, Korkmaz’ı döverek öldürdükleri için iki polise ve dört sivile verilen cezayı onaylayan daire, tutuklu bulunan polis memurunun tahliyesini ise reddetti.

Üniversiteli Ali İsmail Korkmaz’ın 2-3 Haziran 2013’te Eskişehir’deki Gezi Parkı gösterilerinde polisler ve siviller tarafından dövülerek öldürülmesine ilişkin davada Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararını açıkladı. Daha önce usul yönünden kararı bozan daire, bu kez esastan bozma kararı verdi.

Daire, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada beraat eden polis memuru Hüseyin Engin’e Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 86/3-e maddesi uyarınca “kamu görevlisinin sahibi olduğu nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama” suçundan bir buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar hapis verilmesini istedi.

Polis Engin, Korkmaz’ın dövüldüğü Sanayi Sokak’taki otelin kameralarını kapattırdığı için ceza almış ve aynı sokakta, bir başka gencin dövülmesine karıştığı için de yargılanmıştı.

Bu arada Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Korkmaz’ı tekme atarak yere düşüren sivillerden Ebubekir Harlar hakkında itirafta bulunduğu için cezada yardım indirimi yapmıştı. Ancak Daire, “kasten yaralama sonucu ölümüne neden olma” suçundan ceza verilmesini istedi.

 

 

Daire, Korkmaz’ı tekme atarak ölümüne yol açan polis memuru Mevlüt Saldoğan’ın tahliyesi talebini ise reddetti.

ETİKETLER

ali ismail korkmazyargıtaydavaceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24