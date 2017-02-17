Yargıtay, Ali İsmail Korkmaz’ı darp eden polis ve sivile de ceza isteyerek kararı bozdu

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ali İsmail Korkmaz davası kararını ikinci kez bozdu. Daire, Korkmaz’a sokaktan çıkarken copla vurduğu halde mahkemede beraat eden polis memuru Hüseyin Engin’e ‘kasten yaralama’ suçundan, az ceza verilen bir sivil sanığa da ‘kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma’ suçundan ceza verilmesini istedi.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, Korkmaz’ı döverek öldürdükleri için iki polise ve dört sivile verilen cezayı onaylayan daire, tutuklu bulunan polis memurunun tahliyesini ise reddetti.

Üniversiteli Ali İsmail Korkmaz’ın 2-3 Haziran 2013’te Eskişehir’deki Gezi Parkı gösterilerinde polisler ve siviller tarafından dövülerek öldürülmesine ilişkin davada Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararını açıkladı. Daha önce usul yönünden kararı bozan daire, bu kez esastan bozma kararı verdi.

Daire, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada beraat eden polis memuru Hüseyin Engin’e Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 86/3-e maddesi uyarınca “kamu görevlisinin sahibi olduğu nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama” suçundan bir buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar hapis verilmesini istedi.

Polis Engin, Korkmaz’ın dövüldüğü Sanayi Sokak’taki otelin kameralarını kapattırdığı için ceza almış ve aynı sokakta, bir başka gencin dövülmesine karıştığı için de yargılanmıştı.

Bu arada Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Korkmaz’ı tekme atarak yere düşüren sivillerden Ebubekir Harlar hakkında itirafta bulunduğu için cezada yardım indirimi yapmıştı. Ancak Daire, “kasten yaralama sonucu ölümüne neden olma” suçundan ceza verilmesini istedi.

Daire, Korkmaz’ı tekme atarak ölümüne yol açan polis memuru Mevlüt Saldoğan’ın tahliyesi talebini ise reddetti.