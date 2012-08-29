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Yargıtay, adli yıl açılış kokteylini iptal etti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün rahatsızlığından dolayı iptal edilen Çankaya resepsiyonundan sonra bugün bir iptal haberi daha geldi.

29 Ağustos 2012 23:06

 

Yargıtay Başkanlığı, terör saldırıları nedeniyle 3 Eylül'de yapılacak 'Adli Yıl Açılış Kokteyli'nin iptal edildiğini açıkladı.
 
 

Terör gerekçe gösterildi

 
 
Yargıtay'dan yapılan açıklamada, şöyle denildi: 'Ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeşliğine yönelik terör saldırılarında, hiçbir vicdani ve insani değer tanımadan masum vatandaşlarımızın hedef alınması karşısında; kamu düzeninin ve insanımızın temel haklarının korunması amacıyla mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatımıza, bu kutsal mücadeledeki şehit ve gazilerimiz ile onurlu ailelerine duyduğumuz saygı nedeniyle 3 Eylül 2012 günü saat 20.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Havuzlu Bahçe'de yapılacağı bildirilen Adli Yıl Açılış Kokteyli, iptal edilmiştir.'
 

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