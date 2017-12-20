Yargıtay, Adana'da darbeci 5 eski subaya verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı

ADANA, (DHA)- YARGITAY 16. Ceza Dairesi, Adana\'da 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla yargılanan 5 eski subaya verilen \'ağırlaştırılmış ömür boyu\' hapis cezasını onadı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, dönemin İl Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Halil Çelik, Çukurova İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Binbaşı Hüseyin Yalçınkaya, darbe girişimi gecesi nöbetçi olan İl Jandarma Komutanlığı\'nda görevli Binbaşı Osman Tunahan Berk, Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Atilla Demir ile Üsteğmen Hasan Şahna tutuklandı. Soruşturmayı yürüten savcı, sanıklar hakkında 131 sayfadan oluşan iddianame hazırladı. İddianamede, Jandarma Bölge Komutanı\'nın izinli olması nedeniyle vekaleten bu görevi yürüten şüpheli Albay Halil Çelik\'in, \'Harekat Yıldırım\' nitelikli sözde sıkıyönetim direktifi ile silahlı kalkışmayı gerçekleştiren \'Yurtta Sulh Konseyi\' tarafından sözde Adana Jandarma Bölge Komutanı olarak atandığına yer verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan tutuklu sanıklar, \'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek\' suçlamasından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3\'üncü Ceza Dairesi\'ne gönderildi.

Dosyayı görüşen mahkeme, yerel mahkemenin kararında usulen ve esasen herhangi bir çelişkinin bulunmadığını, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı gerekçesiyle kararı temyiz yolu açık olmak suretiyle onadı.

Dosya bu kez Yargıtay\'a gönderildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 5 eski subay hakkında \'ağırlaştırılmış ömür boyu\' hapis cezasını onadı.



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