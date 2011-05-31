-YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA EKEN SEÇİLDİ ANKARA (A.A) - 31.05.2011 - Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığına, 3. Ceza Dairesi ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Üyesi Hüseyin Eken seçildi. Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Ersan Ülker'in görev süresinin dolması nedeniyle daire başkanlığı için Yargıtay Genel Kurulunca seçim yapıldı. İki adayın yarıştığı seçimde, Hüseyin Eken 387 üyenin salt çoğunluğu 194 oyu alarak daire başkanlığına seçildi. Diğer aday 11. Ceza Dairesi Üyesi İdris Çobanoğlu ise 154 oyda kaldı. -HÜSEYİN EKEN'İN ÖZGEÇMİŞİ- Hüseyin Eken, 31 Mayıs 1955'te Tosya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1978'de mezun olan Eken, Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı. Eken sırasıyla Kemaliye, Almus, Mardin Hakimliği, Mardin ve Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi üyeliği ve başkanlığı görevlerinde bulundu. 16 Mart 2003'te Yargıtay üyeliğine seçilen Eken, YSK üyesi olarak da görev yapıyor. Eken, evli ve iki çocuk babası.