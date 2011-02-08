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Dünya

YARGININ SARKOZY'YE TEPKİ GREVİ BÜYÜYOR PARİS (A.A)

08 Şubat 2011 14:49

-YARGININ SARKOZY'YE TEPKİ GREVİ BÜYÜYOR PARİS (A.A) - 08.02.2011 - Fransa'da, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi protesto eden hakim ve savcıların grevi giderek büyüyor. Hakimler ve Savcılar Sendikası (USM), dün başlayan greve katılım oranının bugün iki misline çıktığını açıkladı. Sendikaya göre, ülkedeki yaklaşık 90 mahkemede duruşmalar yapılamıyor. Sarkozy'nin son açıklamasını protesto etmek amacıyla başlatılan grev, perşembe günü sona erecek. Hakimler ve savcılar, Nicolas Sarkozy'yi yargının gerçek sorunlarıyla ilgilenmek ve somut çözüm üretmek yerine, seçime yönelik popülist açıklamalar yapmakla suçluyor. Laetitia isimli bir kızın, daha önce 15 kez mahkum olmuş bir kişi tarafından kaçırılıp öldürülmesiyle ilgili konuşan Sarkozy, sürekli suç işleyen sabıkalıların, cezaevinden tahliye olmalarından sonra yeteri kadar iyi izlenmedikleri gerekçesiyle güvenlik güçlerini ve yargı mensuplarını sert bir şekilde eleştirmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, ''sürekli suç işleyen sabıkalıların izlenmesi konusunda, polis ve yargı sistemimiz iyi çalışmıyor'' diyerek tepkisini dile getirmişti. 

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