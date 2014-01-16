Yargılama, tutukluluk, mala el koyma, dinleme ve baskınlara 17 Aralık düzeni

Arzu Yıldız / Ankara

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturma ve operasyonlarla sarsılan hükümet, yargı ve emniyetin yetki alanlarında pek çok değişiklik öngören yeni bir torba yasa taslağı hazırladı.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakta; terör, TBMM, hükümet ve anayasal düzene karşı ağır ceza mahkemelerinin yargılama alanına giren suçlarda azami tutukluluk sürelerinin 10 yıldan 5 ila 7,5 yıl aralığına indirilmesi, şafak operasyonlarına kısıtlama getirilmesi öngörülüyor. Taslak yasalaşırsa, savcı ve hakimlerin dinleme kararı ile takdir yetkileri sınırlacak, mal varlıklarına tedbir kararı sadece "suça konu olan" mallara uygulanabilecek, gizli soruşturma dosyasında yer alan bilgilerin basına sızdırılması için öngörülen cezalar ağırlaştırılacak.

T24’e konuşan Adalet Bakanlığı kaynakları, “Yeni düzenlemeler en kısa sürede Meclis gündemine getirilecek. Hukukçu milletvekilleri de bu düzenleme ve değişiklikler konusunda Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılan çalışmalara katkı sunuyor” dedi.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, torba yasa olarak Meclis’e getirilecek olan taslakta şu değişiklikler yer alıyor:

Mal varlıklarına tedbir kararı

İstanbul’da yürütülen yolsuzluk soruşturmasında savcı Muammer Akkaş’ın şüphelilerin mal varlıklarına el konulması talebinin mahkemece kabul edilmesi ve kararın yeniden kaldırılması gibi konular tartışma konusu olmuştu. Adalet Bakanlığı’nın taslağına göre, tedbir kararı sadece suça konu olan mallara uygulanacak.

Basına bilgi sızdırmaya yeni ceza

Taslağa göre, gizli yürütülen soruşturmaların basına sızmasını engellemek amacıyla, dosyadan bilgi sızması halinde sorumlu olarak görülen savcı, hakim ve kolluk güçlerine verilecek yaptırım ve cezalar yeniden düzenlenecek.

Hakim ve savcıların yetkilerine kısıtlama

Meclis’e sunulacak tasarı taslağına göre, savcıların dinleme eşliğindeki soruşturma, hakim ve mahkemelerin de tutuklama ve takdir kararlarına kısıtlama getirilecek. 3+3+1 (iki kez 3 ay ve bir kez 1 ay) olarak uygulanan dinlemelerin süresi yeniden düzenlenecek ve süre daha kısa tutulacak.

Tutukluluk süresi kısalacak

Taslak yasalaşırsa, devam eden davalarda halen 10 yıl olan tutukluluk süresi 5 ila 7,5 yıl arasında indirilecek. Söz konusu düzenleme yapılması halinde, kritik birçok davanın sanıkları da serbest kalacak.

Ergenekon, Balyoz, KCK gibi birçok davanın yeniden görülmesi için de düzenlemeler yapılacak.

Şafak operasyonlarına kısıtlama

17 Aralık’ta bakan çocukları ve işadamlarının evlerine sabah saatlerinde yapılan baskınlar sonrasında yaşanan tartışmalar üzerine Adalet Bakanlığı bu alanda da yeni düzenlemeler sunacak. Polisin “şafak operasyonu” adını verdiği operasyonlar, taslak kabul edilirse değiştirilecek ve şafak operasyonlarına kısıtlama getirilecek.