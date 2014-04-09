Yargıdan Youtube yasağını kaldırma kararı

Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi, Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen YouTube kararının yok hükmünde olduğuna kanaat getirdi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, bu karardan sonra Asliye Ceza Mahkemesi YouTube'a konulan erişim engelinin kaldırılmasına karar verdi. Bundan sonraki süreçte mahkeme kararlarının TİB'e iletilerek YouTube'un erişime yeniden açılmasını sağlanacak.

YouTube, Türkiye'deki vekili Avukat Gönenç Gürkaynak aracılığıyla geçen hafta cuma günü Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi kararına, bugün de Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi kararına itiraz etti. Alınan bilgilere göre hem Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi, hem de Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi, Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi'nce daha önce verilen yasağın devamına ilişkin kararı yok hükmünde sayarak, yeniden karar verdi.

Her iki mahkeme de, YouTube'da Dışişleri Bakanlığında yapılan gizli Suriye görüşmesine ilişkin kayıtların yayınlandığı linklere erişimin engellenmesine, bu olmadığı takdirde siteye erişimin tamamen engellenmesine ilişkin kararın ise uygulanmasına son verilmesine hükmetti.

Kararın TİB'e iletilmesinin ardından YouTube'un tekrar erişime açılması bekleniyor.