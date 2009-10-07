Yargıdan dinlemeye iki kritik karar!

Yargı, Türkiye genelindeki iletişimin izlendiği ve hâkim-savcıların telefonlarının usulsüz olarak dinlendiği iddiaları konusunda iki kritik karara imza attı. Yargının imza attığı iki karar da, YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun şikâyetleri doğrultusunda verildi.
İzmir'de personele güvenlik kamerasıyla dinleme
Eminağaoğlu ilk şikâyet başvurusunu, kamuoyuna Milliyet’in duyurduğu, Emniyet ve MİT’in Türkiye genelindeki iletişimi izlemesine olanak sağlayan mahkeme kararlarıyla ilgili olarak yaptı.
Eminağaoğlu, kararların kendi kişisel telefonları ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda kullandığı ofis telefonunun da izlenmesine yol açtığını öne sürerek, kararları uygulayan TİB görevlileri ve Emniyet mensupları hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Eminağaoğlu’nun itirazını, Adalet Bakanlığı’nın hakkında soruşturma başlatarak mahkeme kararıyla telefonlarını dinlemeye aldığı Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Osman Kaçmaz değerlendirdi. Milliyet gazetesinin haberine göre, Kaçmaz, savcılığın Eminağaoğlu’nun iddialarını incelemesi gerektiğine hükmetti. Eminağaoğlu, ikinci başvurusunu da, bazı hâkim ve savcıların telefonlarının dinlenmesi konusunda karar veren sulh ceza hâkimleri ve Adalet Bakanlığı başmüfettişleri hakkında yaptı. Bakanlık, başmüfettişlerle ilgili talebi, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na iletirken, hâkimler hakkında işlem yapılmasına yer olmadığı hükmüne vardı. Emin-ağaoğlu “Bir yandan gizlilik kararı olduğu için hiçbir evrak inceletilmiyor, diğer yandan delil olmadığı gerekçe gösterilerek soruşturma başlatılmıyor. Kararın iptali için idare mahkemesine başvuracağız” dedi.