Yargıdan dinlemeye iki kritik karar!

İzmir'de personele güvenlik kamerasıyla dinleme

Eminağaoğlu ilk şikâyet başvurusunu, kamuoyuna Milliyet’in duyurduğu, Emniyet ve MİT’in Türkiye genelindeki iletişimi izlemesine olanak sağlayan mahkeme kararlarıyla ilgili olarak yaptı.Eminağaoğlu, kararların kendi kişisel telefonları ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda kullandığı ofis telefonunun da izlenmesine yol açtığını öne sürerek, kararları uygulayan TİB görevlileri ve Emniyet mensupları hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Eminağaoğlu’nun itirazını, Adalet Bakanlığı’nın hakkında soruşturma başlatarak mahkeme kararıyla telefonlarını dinlemeye aldığı Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi BaşkanıOsman Kaçmaz değerlendirdi. Milliyet gazetesinin haberine göre, Kaçmaz, savcılığın Eminağaoğlu’nun iddialarını incelemesi gerektiğine hükmetti. Eminağaoğlu, ikinci başvurusunu da, bazı hâkim ve savcıların telefonlarının dinlenmesi konusunda karar veren sulh ceza hâkimleri ve Adalet Bakanlığı başmüfettişleri hakkında yaptı. Bakanlık, başmüfettişlerle ilgili talebi, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na iletirken, hâkimler hakkında işlem yapılmasına yer olmadığı hükmüne vardı. Emin-ağaoğlu “Bir yandan gizlilik kararı olduğu için hiçbir evrak inceletilmiyor, diğer yandan delil olmadığı gerekçe gösterilerek soruşturma başlatılmıyor. Kararın iptali için idare mahkemesine başvuracağız” dedi.