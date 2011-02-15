-YARGIDAKİ DÜZENLEME ANAYASA MAHKEMESİNE TAŞINACAK TBMM (A.A) - 15.02.2011 - CHP, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ile Sayıştayı yeniden yapılandıran yasaların bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvuracak. CHP'nin TBMM Grup toplantısından önceki kapalı oturumda milletvekillerinden imza alındı. Söz konusu yasalar için bugün Anayasa Mahkemesine başvurulacak. Başvuruda, Sayıştay Kanunu'nun ağırlıklı olarak denetime ilişkin hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenecek. Performans denetiminin niteliği ile ve kamu zararını tarif eden hükümler iptal konusu edilecek. Sayıştayın yerindelik denetimi yapamamasını, idarenin takdir yetkisini sınırlayacak ve ortadan kaldıracak karar alamamasını hükme bağlayan maddenin de iptali istenecek. Sayıştayın denetim yaparken ''genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları'' dikkate almasını öngören hükümler de iptal konusu edilecek. Sayıştaya uzman alımında sözlü mülakatta, adayda aranacak nitelikleri belirleyen hükümler ile mülakatta kamera kullanılmasını ortadan kaldıran maddelerin de iptali istenecek. Sayıştayda ''rapor değerlendirme kurulu'', illerde ise ''denetim grup başkanlıkları'' kurulabilmesine olanak sağlayan hükümlere itiraz edilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, araştırma, soruşturma ve ihtisas komisyonlarının kararı doğrultusunda Sayıştaydan denetim istemesinin sınırlarını çizen madde ile TBMM'nin Sayıştayı denetim elamanlarına denetlettirebilmesine olanak sağlayan hükmün de iptali istenecek. -HSYK- HSYK'yı yeniden yapılandıran yasanın iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenen hükümleri ise şöyle: -Geçici yetki veya herhangi bir görevlendirmeyle başka bir kurum veya kuruluşta görev yapan hakimi de hakim tanımı içine alan hüküm, -Adalet Bakanlığı Müsteşarı bulunmadığında kurul toplantılarında kendisine vekalet eden bürokratın katılabilmesine olanak sağlayan hüküm, -Teftiş Kurulunun, Üçüncü Daire Başkanının gözetiminde çalışabilmesi koşulunu getiren hüküm, -Teftiş Kurulu müfettişlerini, yapacakları inceleme ve soruşturmalarda kendi yetkilerine ilave olarak Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre işlem yapabilmesi ve Cumhuriyet savcısına soruşturmanın yürütülmesiyle ilgili tanınan tüm yetkileri kullanabilmesine olanak sağlayan hüküm, -HSYK üyeliği için aday olan hakim ve savcıların kendilerini tanıtan ve mesleki konularla ilgili düşüncelerini açıklayan mektup, elektronik posta ve kısa mesaj gönderebilmesi ile kapalı yer toplantısı yapabilmesine olanak sağlayan madde, -HSYK toplantı gündeminin, belli olduktan sonra da değiştirebilmesine imkan sağlayan hükümler, -Kurulun seçimle gelen üyelerinin, kurul üyesi olmadan önceki eylemlerinden dolayı disiplin soruşturma veya kovuşturmalarının kurul tarafından karara bağlanması ve oluşturulacak soruşturma kurulunun, Cumhuriyet savcısına tanınan bütün yetkileri kullanmasına olanak sağlayan hükümler, -HSYK'nın seçimle gelen üyelerinin özlük haklarına ilişkin bazı düzenlemeler, -HSYK'nın haklarında meslekten çıkarma cezası verilen hakim ve savcıları yargı kararı olmadan da göreve döndürebilmesine olanak sağlayan hüküm. -YARGITAY VE DANIŞTAY- CHP'de, Yargıtay ve Danıştayda yeni daireler kurulmasına ilişkin yasanın Anayasa Mahkemesine götürülmesi için de hazırlık yapılıyor. Kapalı toplantıda, grup başkanvekillerine başvuru için yetki verildi.