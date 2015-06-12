2 bin 664 hâkim ve savcının yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesi'nin 2015 Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladı.

Kararname ile 2 bin 401'i adli, 263 idari toplam 2 bin 664 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararname ile "kumpas" iddialarıyla gündeme gelen, çok sayıda soruşturma ve davayı yürüten ve "paralel yapı" ile ilişkili olduğu ileri sürülen 300 civarında hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Kadın başsavcı sürprizi

Tunceli Başsavcılığına Remziye Başak Şaktanlı atandı. Şaktanlı, Tunceli'ye atanan ilk kadın başsavcı oldu. Tunceli dahil 4 ilin başsavcısı değişti. Öte yandan, birçok ağır ceza mahkemesi başkanı görevlerinden alınarak başka illerde pasif görevlere atandı.

Seçen'e bir yılda iki sürgün

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrasında İstanbul Başsavcı vekilliği görevinden alınarak Gebze'ye atanan savcısı Fikret Seçen ikinci kez sürdün edildi. Seçen Çorum'a atanırken, savcı Mehmet Ali Pekgüzel Mersin'e, Ergenekon davasının duruşma savcısı Nihat Taşkın Hatay'a atandı.

Şike hakim ve savcıları ile Başbuğ'u tutuklayan hakim gönderildi

Şike Davası hakimi Mehmet Ekici'nin yeni görev yeri Bursa oldu. Yine şike davası hakimlerinden Bülent Kınay da Kayseri'ye atandı. Davanın duruşma savcısı Ufuk Ermertcan, Adana'ya atandı. İlker Başbuğ tutuklayan hakim Vedat Dalga İskenderun'a gönderildi.

Hakim Metin Özçelik ile birlikte aynı mahkemede görev yapan ve Metin Özçelik tutuklandıktan sonra hukuksuzluğu sık sık dile getiren Hakim Birol Bilen Gaziantep'e atandı. Bilen Özçelik'i Silivri Cezaevinde ziyaret etmesine izin verilen 3 hakimden biriydi. Hakim Bilen'in Antep'e atanması ile birlikte bu ziyaretlerin gerçekleşmesi koşullar gereği zorlaştırılmış oldu.

Evren'i yargılayan hakime ceza gibi atama

Ankara eski özel yetkili mahkeme hakimlerinden Ali Ertan Elazığ'a, 12 Eylül darbesi ile ilgili davanın görüldüğü eski Özel Yetkili 12.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Süleyman İnce Kayseri'ye atandı. Hakim İnce, Ankara'da görülen "kurban yolsuzluğu" gibi birçok davaya başkanlık etmişti.

HSYK adayı ve yedek üyesinin görev yeri değiştirildi

YARSAV'ın HSYK seçimlerinde aday gösterdiği hakim Süleyman Demirel'de bir yılda ikinci kez tayin edilenler arasında yer aldı. Demirel, Antep ACM Başkanlığı'ndan alınarak İzmir'e atandı. HSYK Yedek üyesi Orhan Gödel, Bakırköy'den Erzurum'a atandı.

Soma davası öncesi başsavcı değişti

Türkiye'nin gündeminde bulunan Soma Davası'nın ikinci duruşmasının başlamasına 2 gün kala Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı da değişti. Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahiner, Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı da Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

HSYK'yı eleştiren savcıya atama

HSYK'nın atama, tayin ve ihraç kararlarını ve tutuklamaları sert bir dille eleştiren Anadolu Adliyesi savcısıMenderes Arıcan, Çanakkale'ye (Tayin talebi doğrultusunda), İzmir Hakimi Serdar Ergül, Antep'e, hakim Yahya Kesim ise Kayseri'ye, Ankara hakimi Şükrü Gökoğlu Erzurum'a gönderldi.

Erdoğan hayranı hakim yuvaya döndü

Adana hakimi iken Antep'e gönderilen ve sosyal medyadan Tayyip Erdoğan'a hayranlığını dile getiren hakim İbrahim Sağır yeniden Adana hakimi olarak atandı. Sağır, söz konusu paylaşımlar sonrasında "kimseyi ilgilendirmez, beğeniyorum" tarzında açıklamalarda bulunmuştu. İbrahim Sağır'ın bir yılda önce Adana'dan Antep'e, sonra da Antep'ten Adana'ya yeniden atanması dikkat çekti.

Zahit Akman'a ceza veren hakim de sürüldü

RTÜK davasında eski RTÜK Başkanı ve Deniz Feneri e.V sanıklarından Zahit Akman hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan ceza veren hakim Sait Çağlar, Gebze'ye gönderildi.

25 Aralık kararlarını imzalayan hakime ceza gibi atama

Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da adının geçtiği 25 Aralık yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili kararlara imza atan Hakim Menekşe Uyar, İstanbul'dan Trabzon'a atandı. Uyar hakkında HSYK'da başlatılan inceleme soruşturmaya dönüşmesine gerek görülmezken, hakim Süleyman Karaçöl ihraç edilmişti. Böylelikle kararlarda imzası olan iki hakim de biri sürgün diğeri ihraç ile cezalandırılmış oldu.

Eski Özel Yetkili Savcı Hakan Karaali, İstanbul'dan Sivas'a atandı. Karaali, savcı Muammer Akkaş ile ilgili yürütülen soruşturmada Akkaş lehine tanık olmuştu.

Berkin Elvan soruşturmasının yeni savcısının görev yeri değiştirildi

İstanbul Başsavcı vekili Oğuzhan Atamtürk Uyar, Büyükçekmece Başsavcı vekili atandı. Fuatavni Atamtürk Uyar ile ilgili Aralık 2014'de "Kardeşi Gül'ün doktoru olduğu için ilk kararnamede çizilen isimlerden biri de Oğuzhan Atamtürk, hakkında paralel diye haber yapılacak" demişti. Uyar, şehit SavcıMehmet Selim Kiraz'dan sonra Berkin Elvan soruşturmasını devralmıştı. Savcının soruşturmayı tamamlamadan görev yerinin değiştirilmesi dikkat çekti. Uyar'ın alınması ile soruşturma da 5.kez savcı değişikliğine gidildi.

4 savcıyı tutukluyan üyeye terfi

Adana'da TIR savcılarını tutuklayan Tarsus 2.Ağır Ceza Mahkemesi heyetindeki üyelerden Uğur KalkanBakırköy'e atanarak terfi etti. Savcıların tutuklanmasının ardından Tarsus gibi küçük bir ilden İstanbul Bakırköy'e atanması dikkat çekti.

Gazeteci Kabaş'a tek twitten dava açan savcının görev yeri değişti

Gazeteci Sedef Kabaş'a attığı twitt yüzünden dava açan ve evinde arama yaptıran İstanbul Başsavcı vekili Vedat Yiğit, Gaziosmanpaşa Başsavcı vekilliğine atandı. Yiğit, savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katledildiği DHKP-C eyleminde müzekkere yapan isimlerdendi. Başsavcı vekili Yiğit, Kabaş'a İstanbul Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nu hedef göstermekten dava açarken, TIR soruşturmalarını yürüten savcıların kendilerinin hedef gösterildiğini iddia ederek yaptıkları suç duyurusunu basın özgürlüğü kapsamında değerlendirerek, takipsizlik vermişti.

TIR savcılarına desteğe gelen hakim de gönderildi

Tarsus'ta 7 Mayıs'ta tutuklanan dört savcının yargılandığı davayı izlemek ve destek olmak için adliyeye gelen Adana Hakimi Ramazan Artun, Gebze'ye gönderildi. Artun savcıların cezaevi ziyaretçi listesinde adı yer alan 3 isimden de biriydi. Öte yandan, savcılar hakkında yakalama kararı verildikten sonra eski Adana Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'ın Antalya'daki evine desteğe giden ve gelen polislere "bavulu elinde gelir ifade verir" şeklinde ikaz da bulunan Antalya Hakimi Yusuf Bulut da "meslektaşına destek sürgünü"nden nasibini alanlardan oldu. Bulut, Diyarbakır'a gönderildi.

17 Aralık'ta gözaltı kararı veren hakimin de görev yeri değişti

17 Aralık yolsuzluk soruşturmasında gözaltı ve arama kararı veren hakim hakim Cemil Gedikli,Erzurum'a sürgün edildi. Diğer taraftan 17 Aralık'ı başlatan savcı Celal Kara'nın yanına Ekrem Aydınerile birlikte görevlendirilen ancak daha sonra dosyadan çekilen savcı Mustafa Erol da Büyükçekmece savcılığına tayin edildi.

Ergenekon sanıklarının "kumpas" iddiasını soruşturan savcıya şok

Ergenekon davası sanıklarının şikayeti üzerine "kumpas" soruşturmalarını yürüten savcı Mesut Erdinç Bayhan, Anadolu savcılığına tayin edildi. Tayinin gerekçesinin Ertgenekon sanıklarının şikayetleri üzerine operasyon yapmaması olduğu iddia edildi.

MİT'çiye işlem yapan savcının da görev yeri değişti

Devrimci Karargah soruşturmasında MİT mensubu M.Ş hakkında işlem yapan savcı İsmail Tandoğan, Sakarya'ya gönderildi.

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