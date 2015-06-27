Yargıda tartışma, zina için cinsellik şart mı?

Ankara’da görülen bir boşanma davası, Yargıtay’la yerel mahkemenin zina hakkında görüş ayrılığı yaşamasına neden oldu. Yargıtay, evli bir kadının evine başka bir erkeği almasını zina için yeterli görürken, yerel mahkeme bozma kararına direnerek zina için yan deliller gerektiğini savundu.

Ankara’da ikâmet eden ve 1998’de evlenen C.K. ve G.K. çiftinin 2010’da evlilikleri bozulmaya başladı. Mühendis olması nedeniyle uzun süreli şehir dışı işlerde çalışan C.K. karısını, kendisini aldattığı düşüncesiyle takibe aldı. “İş seyahatine gidiyorum” diyerek eşine yalan söyleyen C.K., karısını izleyebilmek için evinin yakınında bir yerde bekledi. C.K. bir süre sonra evlerine aynı şirkette çalışan, mesai arkadaşı mühendis S.D.’nin geldiğini gördü. Koca polisle birlikte eve baskın yaptı. Karakola götürülen ikilinin ifadesi alındı. G.K.,”Çay içmeye davet ettim, aramızda bir şey geçmedi” derken, S.D. “İleri gitmeksizin seviştik” dedi.

‘Zina yok’ dedi, boşadı

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, C.K., 1 milyon TL tazminat talebi ve 8 yaşındaki çocuklarının velayetinin kendisine verilmesini de içeren boşanma davası açtı. C.K. gerekçe olarak “zina”yı gösterdi. Bunun üzerine G.K. da “şiddetli geçimsizlik” gerekçesiyle karşı boşanma dava açtı. Mahkeme, çiftin “şiddetli geçimsizlik” nedeniyle boşanmasına, çocuğun velayetinin de annede kalmasına ve kocaya 10 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme, davacı kocanın zina iddiasını ise delil elde edilemediği gerekçesiyle reddetti.

Yargıtay: Zina kanıtlanmıştır

C.K. bu kararı temyiz etti. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararda, “Kadının, yalnızken geceleyin bir başka erkeği ortak konuta alması, zinanın varlığına delalet eder. Bu bakımdan zina kanıtlanmıştır. Tarafların zina nedeniyle boşanmalarına karar verilmesi gerekirdi” dedi. Yerel mahkeme, bozma kararına direndi. Mahkeme direnme kararında şunları ifade etti: “Yargıtay her ne kadar aynı ev içinde bulunmayı zina için geçerli kabul etmiş ise de bunun yan delillerle desteklenmesi gerektiği, sadece aynı evde bulunmanın zina için yeterli olmayacağı kabul edilmelidir.”

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu direnme kararının yeni hüküm içerdiğine karar vererek dosyayı yeniden incelenmek üzere Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne gönderdi.

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