-YARGIDA RÜŞVET İDDİASI DAVASINDA TAHLİYE ANKARA (A.A) - 16.03.2011 - Yüksek yargıdaki rüşvet iddiaları kapsamında görülen davada, tutuklu sanıklardan 3'ünün tahliyesine karar verildi. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, sanıkların ifadelerinin alınmasına devam edildi. Yargıtay 6. Hukuk Dairesinde hizmetli olarak çalışan sanık Bekir Akbal, örgüt oluşturdukları şeklindeki iddiaların gerçek olmadığını savundu. Her isteyen kişinin, başkan ve üyelerle görüşmesinin normal olduğunu belirten Akbal, herhangi bir davanın takip edilmesi için para almadığını ileri sürdü. Akbal, dava dosyalarının istenilen tetkik hakimine düşürülmesi gibi bir çabasının olmadığını savunarak, ''Bu konuda da herhangi bir para almadım'' dedi. Eski Yargıtay çalışanı sanık Gülhanım Kızıltaş da örgüt oluşturmaya ilişkin iddiaların doğru olmadığını söyleyerek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Eski Yargıtay çalışanı sanık Hüseyin Uysal ise sanık avukat Necdet Okcu'dan herhangi bir talimat almadığını ileri sürerek, kendisinin herhangi bir örgüt içinde bulunmadığını söyledi. Sanıklardan Süleyman Balcı'nın, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) ve CNR Fuarcılık firması arasındaki davaya ilişkin dosyayla ilgilenen CNR Fuarcılık yetkililerinin olup olmadığını kendisine söylemesini istediğini aktaran Uysal, davayla ilgili notları avukat Okcu ve Balcı'ya vermediğini kaydetti. Uysal, ''Kendisine, tetkik hakimi etkilemek için para verilmesinin de söz konusu olmadığını'' ileri sürdü. İfadesi alınan diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savunurken, tutuklu sanıklar ve avukatları, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, tutuklu sanıklardan Yavuz Çay, Gülhanım Kızıltaş ve İlhan Balcı'nın tahliyesine, diğer tutuklu sanıklar Necdet Okcu, Mustafa Oskay, Bekir Akbal, Hüseyin Uysal, Süleyman Balcı ve Resul Dalkıran'ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.