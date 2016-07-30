Yargıda ikinci ihraç dalgası iddiası

15 Temmuz darbe girişimi sonrası 3 binden fazla hakim ve savcı hakkında açığa alma kararı veren HSYK, açığa alınmayan hakim ve savcılarla ilgili de ikinci bir çalışma yürütüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında bazı hakim ve savcılar hakkında gözaltı kararı alındı.

ntv.com.tr'nin haberine göre; HSYK Genel Kurulu, ilk etapta, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı doğrultusunda 5 HSYK üyesinin üyeliğinin düşürülmesine karar verdi, 541'i ilk derece idari yargıda, 2 bin 204'ü ilk derece adli yargıda olmak üzere 2 bin 745 hakimi açığa aldı.

İlk açığa alma kararlarının ardından HSYK'nın çalışmaları devam etti ve açığa alınan hakim ve savcıların sayısı 3 bini aştı.

Alınan bilgiye göre, Kurul, açığa alınmayan hakim ve savcılarla ilgili de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yargıda ikinci ana dalga için çalışmalarda sona gelindi.

Yeni çalışma haftaya tamamlanacak

HSYK tarafından yürütülen çalışmanın gelecek hafta tamamlanması bekleniyor. Hakim ve savcılar hakkındaki disiplin işlemlerini yürüten Kurul, bu kişiler hakkında da açığa alma kararı verebilecek.



Açığa alınan hakim ve savcılar, haklarındaki soruşturma raporları tamamlandıktan sonra meslekten ihraç edilebilecek.

HSYK yetkilileri, Paralel Yapı mensubu olduğu iddia edilen yargı mensuplarıyla ilgili soruşturmanın süreceğini, yargının bu unsurlardan acilen temizlenmesi gerektiğini belirterek, sayının daha da artabileceğini ifade etti.

Yetkililer, hızla hareket edileceğini ve kimse mağdur edilmeden, mağduriyet yaratılmadan, hukuk çerçevesi içinde çalışmaların yürütüleceğini kaydetti.

Hakkında gözaltı kararı verilen ve açığa alınan hakim ve savcıların büyük çoğunluğu cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, haklarında gözaltı kararı verilen 3 bin 49 hakim ve savcının mal varlıklarına tedbir konulması talep etmişti.