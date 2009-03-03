Yargıda asitli mektup paniği

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, kendisine gönderilen zarfta asit tespit edilmesi ve mektupta hakaret ve tehdit unsurları bulunması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Eminağaoğlu, Yargıtay Başsavcılığına kendisi adına gönderilen ve içinden ''toz'' ve bir mektup çıkan zarfı, tahlil için Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığına gönderdi. Tahlil sonucu, zarfta ''paraaminobenzoik'' asitsaptandı.



Mektubun hakaret ve tehdit unsurları içermesi ve zarfta asit çıkması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Eminağaoğlu, mektup ve tahlil sonuçlarını da suç duyurusu dilekçesiyle birlikte sundu.



Geçen haftalarda YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'na gönderilen asitli zarfın benzerlerinin kilit noktalarda görev yapan 4 yüksek yargıca daha gönderildiği ortaya çıktı.



NTV'nin haberine göre, YARSAV Başkanı Eminağaoğlu'nu Ergenekon soruşturmasından uzak durması konusunda uyaran mektubun ABD'den A. O. Özgür ismi ile gönderildiği açıklandı.



Ergenekon soruşturmasına yönelik eleştirel çıkışlarıyla gündeme gelen YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'na, bir süre önce ABD'den postalanan bir mektuptan niteliği belli olmayan toz çıkmıştı.



YARSAV Başkanı'na 12 Ocak'ta gönderilen zarftan Ergenekon soruşturmasından uzak durmasına ilişkin uyarının yanı sıra bir gazetenin aynı tarihli nüshası da çıktı. Söz konusu nüshada YARSAV Başkanı Ergenekon savcılarına baskı yapmakla suçlanıyordu.

