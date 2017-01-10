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Yargıçlar Sendikası'ndan anayasa açıklaması: Tepki göstermek yurttaşlık görevidir

"Ülke yönetimine dair tüm yetkilerin tek kişide toplanması ulusal egemenlik hakkının devri ve demokrasiden vazgeçmek demektir”

10 Ocak 2017 00:28

Yargıçlar Sendikası, başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliği görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.  Yapılmak istenen anayasa değişikliğinin otoriter yönetimi öngördüğü ifade edilen açıklamada, “Baskı düzenin devamlı kılınması ortamında bu Anayasa değişikliği halka rağmen nasıl gerçekleştirilecektir?” diye soruldu.

Evrensel'in aktardığına göre, değişiklikle bütün yetkilerin cumhurbaşkanında toplanacağı, cumhurbaşkanının “tek seçici-tek belirleyici-tek sınırlayıcı” olacağı bunun da baskı rejimi olacağı uyarısı yapılan açıklamada, “Ülke yönetimine dair tüm yetkilerin tek kişide toplanması ulusal egemenlik hakkının devri ve demokrasiden vazgeçmek demektir” denildi.

"Anayasa değişikliğinin ‘yangından mal kaçırırcasına’ ülke gündeme sokularak, halkın demokrasi ve özgürlük talebi başta olmak üzere, geniş halk kitlelerine hiç bir şey sunmadan çıkarılma aşamasına gelindiği" ifalerinin kullanıldığı açıklamada, “OHAL koşullarında yapılacak bu değişiklik, içerdikleri ve temel amacı ile otoriter ve teokratik bir yönetim yaratmaktan başka bir sonuç vermeyecektir. Bu tutuma tepki göstermek her yurtseverin yurttaşlık ödevidir” denildi.

 

 

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