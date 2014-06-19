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Yargıçlar Sendikası resmen kuruldu

Yargı kararına rağmen hükümetin tanımadığı Yargıçlar Sendikası'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmen kuruluş anlamına gelen 'kod'ysu verdi

19 Haziran 2014 14:26

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yargı kararına rağmen hükümetin ‘korsan’ diye nitelediği Yargıçlar Sendikası’na resmen kurulduğu anlamına gelen, aidat kesintisi yapılabilmesi ve devlet katkısı ödenebilmesi için gereken ‘kod’u sonunda verdi.

Oya Armutçu’nun Hürriyet’te yer alan habere göre, Yargıçlar Sendikası 229 kod’unu aldı. Böylece, Yargıçlar Sendikası, Türkiye’de yargının kod alan ve resmen kurulan ilk sendikası oldu. Yargıçlar Sendikası’nın Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun TBMM Adalet Komisyonu’nda HSYK Kanun Teklifi görüşülürken, sendika adına görüşlerini açıklamak için gittiği toplantıda kavga çıkmıştı. Eminağaoğlu, AKP Tokat Milletvekili Zeyid Arslan’ın uçan tekmesine hedef olmuştu. Eminağaoğlu, 5 günlük darp raporu alırken, Yargıçlar Sendikası’nın tüzel kişiliği tartışılmıştı.

İçişleri Bakanlığı’nın resmi tatil olan pazar günü Meclis’e gönderdiği belgeyle “kaydı yok” dediği AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, “kuruluşuna izin verilmeyen illegal yapı” olarak nitelemişti. Sendika ise hukuk savaşı açmıştı. Yargıçlar Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Karadağ kod almalarını şöyle değerlendirdi: “Siyasi iktidarın ve ne yazık ki güdümündeki bazı yasama organı üyelerinin, Ankara Valiliği’nin tüm engellemelerine karşın hukuk mücadelesini kazandık ve sendika kodunu temelli aldık. Umarım Anayasa ve yasalar ile kendilerini bağlı hissetmeyen yasama ve yürütme organları demokratik hakların engellenmemesi bağlamında gerekli dersleri almıştır.”

 

 

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