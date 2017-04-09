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Politika

Yargıçlar Sendikası başkanına disiplin soruşturması

Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ hakkında, Silivri Cezaevi önündeki özgürlük nöbeti eylemi nedeniyle soruşturma açıldı

09 Nisan 2017 19:51

Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ hakkında, gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutukluluğu sırasında, Silivri Cezaevi önüne giderek, gazeteci Mete Akyol tarafından başlatılan nöbet eylemine destek verdiği için soruşturma başlatıldı. 

Evrensel'de yer alan habere göre, HSYK tarafından başlatılan disiplin soruşturması ile ilgili olarak Karadağ’dan savunma istendi. 

Karadağ konu ile ilgili olarak, Silivri önündeki destek ziyareti ile tarafsızlığını yitirmekle suçlandığını dile getirerek, “Basın özgürlüğü benim haber alma hakkımın teminatıdır” dedi. Karadağ, “Yoruma dayalı suçlarda herkesin tutuksuz yargılanması esastır, herkes mahkeme tarafından suçluluğu ispatlanıncaya kadar suçsuzdur” hatırlatmasında bulundu.  

Yargıçlar Sendikası da yazılı bir açıklama yaparak, Yargıçlar Sendikası’nın kurulduğundan bu yana  evrensel hukuk kurallarının savunucusu olduğunu ve eylemleriyle bunu ispatladığını belirtti. İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve haber alma hakkının evrensel hukuk kuralları ile güvence altına alındığı hatırlatılarak, “Yargıçlar Sendikasının savunduğu değerleri eylemleriyle destekleyen başkan Mustafa Karadağ'ın tarafsızlığını yitirdiğinden bahisle hakkında soruşturma başlatılması kabul edilemez” denildi. Açıklamada, yargı alanında faaliyet gösteren bir sendika başkanının yargıyı ilgilendiren veya hukuku ilgilendiren bir konuda görüşlerini belirtme ve her türlü  tepki göstermesinin hem hak hemde görev olduğu hatırlatıldı.

“HSYK'nun bu işlemi ILO sözleşmelerine ve diğer uluslararası sözleşmelere açık aykırılık teşkil etmekle beraber, örgütlenme özgürlüğüne ve düşünce özgürlüğünü yok sayan bir iradenin açık yansımasıdır.Demokrasi diyerek bize giydirilmeye çalışılan hiç bir otokratik gömleği kabul etmiyor, reddediyoruz”. Hukuk tarihi bizi de bu kararı verenleri de yazacaktır.  Başkana isnat edilen eylem eylemimiz, savunması savunmamızdır” denildi.

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