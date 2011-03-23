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Politika

''YARGI SÜRECİNİ HIZLANDIRAN'' TASAR KABUL EDİLDİ TBMM (A.A)

23 Mart 2011 20:40

-''YARGI SÜRECİNİ HIZLANDIRAN'' TASAR KABUL EDİLDİ TBMM (A.A) - 23.03.2011 - ''Yargı sürecinin hızlandırılmasını'' amaçlayan tasarı, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Tasarı, birçok fiili hapis cezası konusu olmaktan çıkarıyor. Bazı kanunlarda değişiklik yapan tasarıyla, birçok fiil mahkemeye gitmeden para cezasının konusu olacak. Yurt dışına pasaportsuz çıkanlara ya da Türkiye'ye pasaportsuz girenlere, ormanlarda ağaç kesenlere yalnızca para cezası verilecek. Bakaya sayılmama koşulları genişletilecek.

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