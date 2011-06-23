Yargı, siyasi otoritenin beklentisine göre karar aldı!

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon davasında yargılanırken partisinden milletvekili seçilen Prof. Mehmet Haberal ile Mustafa Balbay'ın tahliye taleplerinin reddedilmesini "yargının halk iradesine darbesi" olarak nitelendirdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının "siyasi otoritenin beklentisine göre alındığını" öne süren Kılıçdaroğlu, "birkaç kişinin iradesinin halk iradesinden üstün olamayacağını" vurguladı. "Bu ülkede demokrasi bu kadar ucuzlamadı" diyen Kılıçdaroğlu, "asla sessiz kalmayacaklarını, parlamento zemininde mücadele edeceklerini" söyledi.



CHP lideri Kılıçdaroğlu, ‘’Milletvekillerinin hangi koşullarda parlamentoya geleceği yasalarla belirlenmiştir. Buna dair yazı alırsanız milletvekili olmak isterseniz. Bir partiye başvurursunuz, onlarda YSK ya gider. Bir sorun yoksa aday olursunuz. Ve halk sizi seçer. Siz de mazbatanızı alırsınız.’’ dedi.





İşte Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları:





‘Vekil seçilmelerinde hiçbir sorun yok’



Yasaların öngördüğü şekilde parlamentoya gelir ve yemin edersiniz. İki arkadaşımızın milletvekili seçilmelerinde hiç bir sorun yok. YSK'nın üstünde vekilliğe dair itiraz da yok.



Milletvekillerinin hangi koşullarda seçilebileceğini yasalar belirlemiştir. Aday olursunuz, partiniz dosyanızı YSK'ya bildirir. YSK karar alır, seçime girmelerinde sakınca yoktur diye size gönderir. Sonra halkın iradesine başvurursunuz. Sonra yine yargıya gidersiniz, seçildiklerine dair mazbataları alırsınız. Sonuçta yasaların öngördüğü şekilde parlamentoya girer ve yemin töreninde bulunurlar.





‘İki arkadaşımızın hiçbir mahkûmiyet kararları yok’



İki arkadaşımızın kesinlikle hiçbir mahkûmiyet kararları yok. Milletvekilleri seçilmelerine ilişkin hiçbir engel yok. YSK bildirmiş. Deniyor ki, belgeler, deliller toplanamadı, o nedenle biz bunları serbest bırakamıyoruz. Üç yıldır delilleri toplamak için CHP mi görevliydi. Demokrasi kurallarının geçerli olduğu hangi ülkede 3 yıldır deliller toplanamadı denir. 20 yıl olsa 20 yıl mı kalacak. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı parlamentonun açılışında tutukluluk sürelerinin bu kadar uzun olmasının kendisini de rahatsız edeceğini söyledi. Bu arkadaşlarımız dokunulmazlık istemiyorlar, bizi yargılamayın demiyorlar. Eğer siz bunların parlamentoya gelmelerine engel koyarsanız halkın iradesine engel olursunuz. Halkın iradesine saygı gösterecekseniz bu yargı kararı halkın iradesine vurulan bir darbedir.



Biz sükûnetle itiraz sonucunu bekleyeceğiz. Umuyoruz ki evrensel hukuk galip gelir, bu ülkede yargıçlar da var diyebileceğimiz bir ortam tesis edilir.





‘Siyasi otoritenin beklentisi doğrultusunda karar verildi’



Birileri kalkıp siyasi otoritenin beklentisi doğrultusunda karar verecek, biz buna izin vermeyiz. Hukuk, demokrasi egemen olsun bu ülkede. Yasama organının ne demek olduğu bilinsin bu ülkede. Milletvekilini seçeceksiniz, birileri kalkacak evrensel hukuku da, halkın iradesini de hiçe sayarak ben böyle bir karar aldım diyecek. Bu ülkede demokrasi hiçbir zaman bu kadar ucuzlamadı.



Biz demokrasi raporunu açıkladık secimden önce. Bu yargı kararı karşısında sesiz olmanız kabul edilemez. Bu kararla demokrasi yara almıştır, oysa bizim kararımız demokrasiyi yüceltmektir. Halkın iradesine saygı duyulan bir demokratik düzeni bu ülkeye getirmektir.





'Asla sessiz kalmayacağız'



Parlamento zeminde sonuç alıncaya kadar asala vazgeçmeyeceğiz. Onlar Türkiye’nin milletvekilleri. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı dahil, AİHM dahil, aklı başında olan her yurttaş bu karara tepki göstermelidir. Arkadaşlarımız parlamentoya gelecek ve özgür irade yerini bulacaktır.



Asla sessiz kalmayacağız. Yargı demokrasiyi güçlendirmek icin vardır askıya almak için değil. Güçler ayrılıgına onem verdik…







