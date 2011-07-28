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Yargı-Sen kapatıldı

Savcı Ömer Faruk Eminağaoğlu tarafından kurulan Yargıçlar ve Savcılar Sendikası Ankara 15. İş Mahkemesi’nce kapatıldı.

28 Temmuz 2011 03:00

T24 - Savcı Ömer Faruk Eminağaoğlu tarafından kurulan Yargıçlar ve Savcılar Sendikası Ankara 15. İş Mahkemesi’nce kapatıldı.


Ankara Valiliği, Anayasa'nın sendika kurma hükümlerini düzenleyen 51'inci maddesini anımsatarak, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'na göre, yüksek yargı organlarının başkanlarının, üyelerinin, hâkimlerin ve savcıların sendika kuramayacakları ve üye olamayacaklarını öne sürerek Ankara 15. İş Mahkemesi’nde dava açmış, YARGI-SEN’in faaliyetlerinin durdurulmasını istemişti.


Sendika yöneticileri temyiz için karara itiraz edecek.

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