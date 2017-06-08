Yargı, kaymakamlığın kararını bozdu: Fatih Belediyesi'ndeki kayıp 57 bin adet iftar yemeğine ne oldu?

Fatih Belediyesi’nin geçen yıl dağıttığı 120 bin iftarlıktan 57 bin 400’ünün akıbeti belirsizdi. Yargı, soruşturmaya izin vermeyen kaymakamlığın kararını bozdu.

CHP “57 bin 400 adet iftar yemeğine ne oldu?” diyerek olayı yargıya taşımış; 21 Şubat 2017 tarihinde Fatih Kaymakamlığı, belediyenin ‘sehven yazılmamış’ savunmasıyla soruşturma izni vermemişti.

Yargı, AKP’li Fatih Belediyesi’nin ‘120 bin adet sıcak iftar yemeği’ ihalesiyle ilgili yapılan “57 bin 400’ünün akıbeti belirsiz” şikâyetini “ciddi iddialara dayandığı” için soruşturulmasını istedi. Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, Fatih Kaymakamlığı’nın belediye yetkilileri hakkında soruşturma izni vermemesiyle ilgili kararı bozan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdare Dava Dairesi, "dosyanın işleme konulmamasını" yasalara aykırı buldu. AKP’li Fatih Belediyesi’nin “120 bin adet sıcak iftar yemeği” için yaptığı 3 milyon liralık ihale, belediyenin faaliyet raporunda "62 bin 600 adet sıcak iftar yemeği dağıtıldı" ifadesiyle yer almıştı.

CHP “57 bin 400 adet iftar yemeği ne oldu?” diyerek olayı yargıya taşımış; 21 Şubat 2017 tarihinde Fatih Kaymakamlığı, belediyenin ‘sehven yazılmamış’ savunmasıyla soruşturma izni vermemişti. Karara itiraz eden Fatih Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu dava dilekçesinde, “12 kez sehven hata yapılması inandırıcı değil. Yemek dağıtımından bölgedeki mahalle muhtarlarının ve vatandaşların haberi yok” bilgilerini vermişti. Soylu’nun başvurusunu değerlendiren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdare Dava Dairesi’nin kararı önceki gün tarafların eline ulaştı.

11 Mayıs 2017 tarihli kararla kaymakamlığın kararı bozuldu. Daire kararında, "İhbar edilen hususun soyut ve genel nitelikte olmadığı ve olayın somut olarak belirtildiği görülmekte olup, ciddi iddialara dayanan konu hakkında ön inceleme yaptırılıp, ön inceleme raporu düzenlettirilip, suç tespit edilmesi halinde, failler de tespit edilerek, bunlar hakkında yetkili merci tarafından soruşturma izni verilmesine ya da verilmemesine karar verilmeliyken, dosyanın işleme konulmamasına ilişkin kararda usul ve yasaya uyarlılık görülmemiştir” dendi.

CHP’li Soylu, kararı, "Hukuku sonuna kadar işleterek yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin sorumlularını yine hukuka teslim etmek için usanmadan çalışmaktayız" sözleriyle değerlendirdi.