Yargı kararını uygulamayan eski Milli Eğitim Bakanı Çelik ve 3 bürokrat tazminata mahkum oldu

Yargıtay, Giresun eski İl Milli Eğitim Müdürü Halit Azizoğlu hakkında verilen yargı kararını uygulamayan, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ve üç bürokratı “Herkesin yargı kararlarına uyma zorunluluğu vardır” diyerek tazminat ödemeye mahkûm etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Giresun eski İl Milli Eğitim Müdürü Halit Azizoğlu, 2004 yılında Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’na uzman olarak atandı. Azizoğlu bu kararın iptali için dava açtı. Mahkeme, önce yürütmeyi durdurma kararı verdi ardından atama işleminin iptaline hükmetti. Ancak karara rağmen, Azizoğlu eski görevine tekrar atanmadı. Azizoğlu, yargı kararını uygulamayan dönemin Milli Eğitim Bakanı Çelik, Bakanlık Müsteşarı, Personel Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı hakkında Ankara 22’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne manevi tazminat davası açarak 20 bin TL talep etti.

Yargıya uymak zorundasınız

Mahkeme davayı reddetti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 4’üncü Hukuk Dairesi'ne geldi. Daire “Tazminat ödenmesi gerekir” diyerek kararı bozdu. Bozma kararından sonra dosya tekrar yerel mahkemenin gündemine geldi. Mahkeme ilk kararında direndi. Direnme üzerine dava dosyası Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na gitti. Kurul oyçokluğuyla, direnme kararının bozulmasına hükmederek, Azizoğlu’na tazminat ödenmesine karar verdi. Gerekçeli kararda, Yargıtay içtihatlarında yargı kararlarını uygulamayan, kamu görevlilerinin hukuki sorumluluğunun bulunduğuna dikkat çekildi.

İki ayrı dava iki ayrı tazminat

Halit Azizoğlu’nun avukatı Ali Altay, süreci şöyle aktardı: “Müvekkilim, İl Milli Eğitim Müdürü iken 2003 yılında, APK uzmanı olarak görevlendirildi. Mahkeme, kararıyla göreve iade edildi. Ancak görevden tekrar alındı. Yargı kararının uygulanmaması nedeniyle tazminat talebiyle dava açtık. Mahkeme tazminat ödenmesine hükmetti. Yeniden görevine iade edildi. Ancak tekrar APK uzmanı olarak görevlendirildi. Mahkeme bu sefer de yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bu karar da uygulanmadı. Bunun üzerine ikinci defa eski bakan ve bürokratlar hakkında dava açtık. Bu sefer tazminat talebimiz reddedildi. Temyiz ettik. Yargıtay bizi haklı buldu. Direnme kararı üzerine dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun gündemine geldi. Kurul 44 evet ve 3 hayır oyuyla eski bakan ve bürokratların tazminat ödemesine karar verdi. Karşı taraf ‘karar düzeltme’ talebinde bulundu. Başvuruya ilişkin kurul henüz kararını vermedi.”

Uygulanmayan kararlardan örnekler

AOÇ arazisi üzerinde inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı için açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verildi. Ancak karar uygulanmadı.

ANKAPARK hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararları uygulanmadı.

Ankara’daki AKAY kavşağına ilişkin verilen yargı kararı uygulanmadı.

Ankara Meşrutiyet Caddesi’nde bulunan üst geçitlere ilişkin verilen yargı kararları uygulanmadı.

İstanbul’da inşa çalışmaları devam 3'üncü köprüye ilişkin verilen yargı kararları uygulanmadı.

Eti Alüminyum Tesisleri'nin özelleştirmelerine ilişkin verilen yargı kararı uygulanmadı.

Bergama Ovacık’taki altın madenine ilişkin yargı kararı uygulanmadı.

Orhangazi ovasının ortasında, birinci sınıf tarım arazisine dikilen Cargill fabrikası hakkında verilen yargı kararı uygulanmadı.

Kardemir, Petkim, Tüpraş, İskenderun, Mersin, Giresun, Hopa, Ordu, Rize, Sinop ve Tekirdağ limanları, 16 Orman Ürünleri Sanayi İşletmesi ve 14 Sümer Holding işletmesinin özelleştirmesi hakkında Danıştay tarafından verilen özelleştirme karşıtı kararların hepsi göz ardı edildi ve uygulanmadı.