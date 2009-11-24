Yargı dinlendiğine emin

440 yargı mensubu arasında yapılan anket, telekulak konusunda gelinen noktanın vahametini ortaya koydu.



Ankete katılan yargı mensuplarının yaklaşık yüzde 80’i, ‘cep’ görüşmelerinin dinlendiğine inanıyor. ‘Dinlemelerin’ artması ise, ‘devlet içinde kutuplaşmaya’ bağlanıyor.



Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin (AKAM) 440 yargı mensubu ile yaptığı araştırmada, yargı mensuplarının yüzde 80’ine yakınının cep telefonu ile yaptıkları görüşmelerde dinlendiğini düşündüğü ortaya çıktı. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 71’i de telefon ve ortam dinlemelerinin yasal olmayan yollarla yapıldığını inanıyor. Katılımcıların büyük çoğunluğu, telefon dinlemelerinin son dönemde artmasını da, “devlet içinde kutuplaşma ve kurumların çatışması” olarak yorumladı.



AKAM’ın, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Kayseri, Erzurum, Diyarbakır, Samsun ve Adana’da, 112 hakim, 94 savcı ve 234 avukat olmak üzere toplam 440 yargı mensubu ile “dinleme iddialarına” ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçları şöyle:



- Yüzde 73.6 ev, yüzde 80,3, iş telefonlarından dinlendiğine inanıyor.



- Telefonda “mahrem konuları konuşurken tedirgin” olanlar yüzde 94.2.



- Yüzde 79.1, cep telefonu görüşmelerinin dinlendiğini, 20.9 ise dinlenmediğini düşünüyor.



‘Kayıt iktidara veriliyor’



- “Size karşı ortam dinlemesi yapıldığını düşünüyor musunuz?” sorusuna evet yanıtını verenlerin oranı yüzde 65.1. Dinlemeye maruz kalmadığına inananların oranı ise 34.9.



- Yüzde 67.8, dinleme kayıtlarının iktidar partisine servis edildiğine inanıyor, yüzde 16.4’ü inanmıyor. “Fikrim yok” diyenlerin oranı yüzde 15.8. Muhalefet partilerinin dinlendiğine inananların oranı ise yüzde 71.9.



‘Suça karşı yapılmıyor’



- Yüzde 61.3, telefon dinlemelerinin son dönemde artmasına neden olarak, “devlet içinde kutuplaşma ve kurumların çatışması”nı gösterdi. 19.7, dinlemelerin artmasını “muhalifleri sindirme çabası” olarak yorumlarken, yüzde 9.3, dinlemelerin sebebinin “Devlet içindeki çok başlılık” olduğunu söyledi.



- Dinlemeye neden olarak, “yolsuzluk ve çetelerle mücadele”yi gösterenlerin oranı yüzde 6.1 iken, katılımcıların yüzde 3.6’sı “diğer” seçeneğini işaretledi.



‘Dinleme delil olamaz’



- “Yasal olsa bile telefon dinlemek özel hayatın gizliliği ilkesine aykırıdır’ söylemine katılıyor musunuz?” sorusuna “evet katılıyorum” diyenlerin oranı yüzde 92.1. “Katılmıyorum” diyenler yüzde 7.9.



- Devlet kurumlarının birbirini dinlemesini doğru bulmayanların oranı yüzde 96.3.



- Dinleme kayıtlarının delil sayılmasını doğru bulanların oranı yüzde 24.6. Bu oran “doğru bulmayanlar”da yüzde 75.4.



‘Medyaya sızdıran iktidar’



- Yüzde 83.5, dinleme kayıtlarının iktidar tarafından medyaya servis edildiği iddialarına katılıyor. Buna katılmayanların oranı ise yüzde 16.5.



- “Dinleme kayıtlarının medyaya sızdırılmasına karşı ne gibi önlemler alınmalıdır?” sorusuna ise verilen yanıtlar şöyle: Yüzde 45.6, “sızma varsa davaya bakan kişilere ceza verilmeli”, 42.1, “her türlü dinleme kaydının yayınlanması yasaklanmalı”, 9.3, “dinleme yapmak yasaklanmalı ve dinleme kayıtları delil olmaktan çıkarılmalı”, yüzde 3 ise “diğer” seçeneğini işaretledi.