Yargı, ÇED raporunu iptal edince, Antalya Valiliği ‘rapor gerekli değil’ kararı aldı

- Hürriyet Uymaz

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Antalya Alakır'da mahkeme kararıyla yürütmesi durdurulan KÜRCE Hidroelektrik Santralı'(HES)nın yapımına devam edildiği için yapılan şikayet başvuruları, Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ibretlik bir oyununu ortaya çıkardı.

Alakır Nehri Kardeşliği üyelerinin yaptığı dilekçeli başvuruya Antalya Valiliği'ne bağlı Müdürlük, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilen projenin şirketçe değiştirildiği ve bu değişen projeye de kendileri tarafından yeniden 'ÇED (Çevre Etki Değerlendirme Raporu) gerekli değildir' kararı verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada 'yürütmeyi durdurma' kararının uygulanamayacağı" da yer aldı. Şirketin, HES inşaatına devam etmesinin önünü açan bu karar, yöre sakinleri ve çevreciler tarafından tepkiyle karşılandı.

Antalya Valililiği'nden yargıya çalım!

Alakır vadisinde yapılması planlanan HES projeleri hakkında Antalya Bölge İdare mahkemesinde projelere onay veren Valilik ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hakkında dava açılmıştı. Mahkemece atanan bilirkişi heyetinin yaptığı incelemeler sonucunda mahkemeye sunulan raporu dikkate alan mahkeme, projelerle ilgili 'yürütmeyi durdurma' kararı vermişti. Bu 6 adet HES projelerinden inşaat halindeki KÜRCE HES, hakkındaki yürütmeyi durdurma kararına rağmen çalışmalarına devam edince, davacılar ve Türkiye'nin dört bir yanından konuyu takip edenler tarafından ilgili makamlara şikayet dilekçeleriyle başvurular yapılmıştı.

Şikayetlere yanıt olarak "bahsi geçen şirketin, projesini yenileyerek yaptığı başvuruya kendileri tarafından 4. kez 'ÇED gerekli değildir' kararı verildiğinden ötürü, yenilenen bu projeyle ilgili yürütmeyi durdurma kararının uygulanamayacağına hükmetti" açıklamasıyla Antalya Valiliği'nin "kuvvetler ayrılığı ilkesini yok saydığı" belirtildi.

'Suistimalleri yapanlara görevi kötüye kullanma davaları açacağız'

Yörede KÜRCE HES'in yapılmasına karşı çıkan, iki yıldı bu konuda mücadele yürüten Alakır Nehri Kardeşliği Platformu, Antalya Valiliği'nin açıklamasını, "Yasama-Yürütme ve Yargı arasındaki 'kuvvetler ayrılığı' ilkesini yok eden bu kararla, yürütmeyi temsil eden Antalya Valiliği, yargının aleyhine verdiği bir kararı trajikomik bir ayak oyunuyla yok sayarak yargının ve onun 'Türk milleti adına' aldığı kararlarının üzerinde olduğunu gösterdi" diye yorumladı.

"Antalya Valiliği hem katili hem de yargıcı oynarken, bir avuç rant uğruna geleceğimizle oynuyor" diyen Alakır Nehri Kardeşliği şu açıklamayı yaptı: " 2 yıldır süren davada, doğasına, yaşam kaynaklarına ve geleceğine sahip çıkmak isteyen binlerce gönüllünün onca emeğini, tepkilerini ve yargı kararlarını iki satırlık bir mektupla yok sayan valilikte mevki işgal eden milletin memurları, şunu iyice akıllarına sokmalılar ki; bizler kazanılmış haklarımızı, doğadaki masum ve mazlum katledilen onbinlerin, yerinden yurdundan yaşantısından ve kültüründen edilen onca insanın hakkını sonuna kadar her platformda çatır çatır alacağız! Tek tek bu suistimalleri yapanların hakkında tazminat ve görevi kötüye kullanma davaları açacağız! Bu hukuksuzluğa, ahlaksızlığa alet olan tüm şahıs ve şirketler hakkında kamuoyunda her türlü çalışmayı sonuna kadar götürüp gerçek üzleri açığa çıkararak hak ettikleri itibarsızlığı yaşamalarını sağlayacağız!

İlk duruşması 11 Nisan'da görülecek dava bir milat olacak birçok şey için!

Tüm yaşam sevdalılarını, birlik beraberlik ruhuyla davalarına sahip çıkmak adına, 11 nisan çarşamba saat 09:00da Antalya 1. Bölge İdare Mahkemesinin duruşma salonuna bekliyoruz."