Yargı Adli Tıp'ı beklemeden hapis cezası verdi

T24- Alibeyköy’de ikisi kardeş dört çocuğa tecavüz ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Vedat Aktaş davasında Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu’ndan istediği rapor için aylar sonraya "randevu" verilince "mağdur çocukların anlatımını" esas alarak, raporu beklemeden hükmünü verdi. Yargılamanın uzamaması için bu yolu seçen mahkeme sanık Aktaş’ı "tehdit yoluyla cinsel istismar ve zorla alıkoyma" suçlarını dört kez işlemekten toplam 58 yıl üç ay hapis cezasına çarptırdı.

İsmail Saymaz'ın Radikal gazetesinde yayımlanan haberi şöyle:

İki yıl önceydi. Ağustos sıcağında Alibeyköylü çocuklar Alibeyköy Lisesi civarındaki havuza giriyorlardı. Dokuz yaşındaki N.G. yüzüp çıktığı sırada yanına 27 yaşındaki Vedat Aktaş geldi. Yandaki yıkık evde kalan Aktaş, N.G.’den, elindeki poşetleri taşımasını istedi. N.G. burada tecavüze uğradı. Korktuğu için olan biteni ailesine anlatamadı. Ertesi gün yine havuza gittiler. N.G.’nin yanında bu kez 10 yaşındaki ağabeyi Z.G., sekizindeki A.Y. ve dokuzundaki M.C.K. vardı. Aktaş gelip bıçakla çocukları tehdit ederek yine yıkık eve götürdü ve tecavüz etti. Çocukların olayı anlatması üzerine Aktaş yakalanarak cezaevine konuldu.

Bakırköy Savcılığı olayla ilgili soruşturma yürütürken, Adli Tıp 6. İhtisas Kurulu’nun raporu savcılığa ulaştı. Raporda, çocukların ‘ruh ve beden sağlığının bozulmadığı’ yazılıydı. Adli Tıp raporu, Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Mart ve Mayıs 2009’daki duruşmalarda gündeme geldi. Çocukların avukatı Şükran Yıldız, “Adli tıp raporunu kabul etmiyoruz, yeniden rapor alınmasını istiyoruz” dedi. Mahkeme, talebi kabul ederek, çocukların muayene edilip yeniden rapor hazırlanmasını kararlaştırdı.

Avukat Şükran Yıldız’ın verdiği bilgiye göre Adli Tıp, yedi ay sonraya randevu verdi. Bu arada N.G. ve Z.G.’nin babası çocukları muayeneye götürmek istemedi. Diğer iki çocuk götürüldü. Ancak kurum bu kez de kaç ay sonrasına randevu verdi. Bu sırada da tebligat sıkıntısı yaşandı, çocukların muayenesi yine gecikti.



Mahkeme hükmünü verdi



Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Aralık’taki son duruşmada Adli Tıp’ın raporunu beklememeye karar verdi. Yargılamanın uzun sürdüğüne dikkat çeken mahkeme, sanığı dört çocuğa yönelik ‘tehdit yoluyla cinsel istismar ve zorla alıkoyma’dan 58 yıla çarptırdı. Avukat Yıldız’ın verdiği bilgiye göre, Adli Tıp’tan çocukların ruh ve beden sağlığının bozulduğu yönünde rapor çıkmış olsaydı cinsel istismar suçuna ilişkin, 15 yıldan az olmamak kaydıyla ağırlaştırılmış ceza verilecek ve Aktaş, 80 yıl dolayında hapis cezası alacaktı.



Tahliye ettiren gecikme



Bursa’da üç kişi bir kadına tecavüz ettikleri, bir kadına da tecavüze yeltendikleri iddiasıyla tutuklandı. Sanıklar, hakkında Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘cinsel istismar ve yağma suçundan’ 24’er yıl hapis istemiyle dava açıldı. Ancak Adli Tıp 2009 şubat ayında yaşanan olayla ilgili 2010’un ocak ayına randevu verdi. Kadın muayene oldu; fakat muayene raporu bir türlü mahkemeye gitmeyince tahliye kararı verildi.

14 yaşındaki kız öğrenciyle ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan atletizm antrenörü, Adli Tıp Kurum raporunu geç geleceği belirlenince tahliye edildi. ‘’Çocuğa nitelikli cinsel istismar’’ suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan İ.O, “Suç olduğunu bilsem yapmazdım” demişti.

ODTÜ’lü bir öğrenci 18 Mart akşamı evine dönerken T.D. ve A.Y. tarafından zorla Ayaş Yolu’na götürüldü, tecavüz edildi ve parası da gasp edildi. Mahkeme üniversite hastaneleri raporlarını kabul etmeyerek genç kadının İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevkine karar verdi. İkinci duruşmada dosya İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Üçüncü duruşmada ise mahkeme, Adli Tıp’tan rapor gelmesinin uzun süreceği gerekçesi ve ‘masumiyet karinesi’ gereğince sanıkları tahliye etti.