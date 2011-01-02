-YARDIMSEVERLERİN İLGİNÇ PROFİLİ ANKARA (A.A) - 02.01.2011 - Yoksullarla dayanışma içinde olan yardımseverler, bu kesimdekilere yeterince yardım yapılmadığına inanıyor. Yoksulların toplum tarafından dışlandığını düşünen yardımseverler, siyasetçilerin yoksulluk sorunu ile yeterince ilgilenmediği görüşünü taşıyor. Alınan bilgiye göre, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yoksulluk, yoksullara yapılan yardımlar ve yardım kuruluşlarına ilişkin algıların hem yoksulların hem de yardım edenlerin bakış açısından ortaya konulması amacıyla Türkiye'de Yoksulluk Algısı Araştırması yaptı. Araştırma, 12 ilde 2 bin 413 kişinin katılımıyla gerçekleştirilirken, bu kişilerin bin 201'i, yardımseverlerden seçildi. Araştırmaya göre, yardımseverlerin çoğunluğu lise (yüzde 32.3) ya da fakülte mezunlarından (yüzde 25.6) oluşuyor. Yardımseverlerin mesleki dağılımına bakıldığında en büyük grubu yüzde 27.9'la esnaf kesiminin oluşturduğu görülüyor. Ev hanımları ise yüzde 11.4'lük oranla ikinci grubu oluşturuyor. Yardımseverlerin ortalama aylık gelirlerinin çoğunlukla bin 500-2 bin 500 TL ve 2 bin 500-3 bin 500 TL aralıkları arasında yoğunlaştığı görülüyor. İlk gruptakilerin oranı yüzde 45.3'ü, ikinci gruptakilerin oranı ise yüzde 20.7'yi buluyor. ''Son bir yılda ekonomik durumunuzda nasıl bir değişim yaşandı?'' sorusuna katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 51.7) aynı gelir durumunu muhafaza ettiği yanıtını veriyor. Ekonomik durumunun son bir yıl içinde kötüleştiğini düşünenlerin oranı yüzde 32.4, son bir yıl içinde ekonomik durumunun iyileştiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 16. -YOKSULA KENDİLERİ ULAŞIYOR- ''Yardım edeceğiniz insanlara nasıl ulaşırsınız?'' sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde, katılımcıların büyük bölümünün (yüzde 58.3) ''kendim belirleyip ulaşıyorum'' cevabını verdikleri görülüyor. ''Eş, dost, akraba aracılığıyla'' cevabını verenlerin oranı da (yüzde 30.2) oldukça yüksek bir orana karşılık geliyor. ''Gönüllü-sivil yardım kuruluşları'' aracılığıyla yardım yapıyorum diyenlerin oranı yüzde 8'de, ''resmi yardım kuruluşları aracılığıyla'' diyenlerin oranı ise 1.3'te kalıyor. ''Yardım yapacağınız kişiyi belirlerken nelere dikkat edersiniz?'' sorusuna verilen yanıtlar, katılımcıların oldukça büyük bir bölümünün (yüzde 59.4), yardım ettiği kişinin gerçekten yardıma muhtaç olup olmadığına bakarak kararını verdiğini gösteriyor. Yardımda bulunulan kuruluşun güvenilir olup olmadığına bakarak karar verenlerin oranı yüzde 15.6, herhangi bir ön koşul aramaksızın yardım edenlerin oranı ise yüzde 10.7 olarak ortaya çıkıyor. Türkiye'deki yardımseverlerin neredeyse yüzde 90'ı, yardıma muhtaç insanların para, yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamayı daha doğru bir yardım türü olarak görüyor. Yardımseverlerin önemli bir kısmı (yüzde 41.7) nakdi yardım türünü tercih ettiğini belirtiyor. Nakdi yardımın dışında, yiyecek yardımında bulunduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 31.2, giyecek yardımında bulunduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 12.8. -YARDIMLAR İMKAN ÖLÇÜSÜNDE- ''Hangi sıklıkta yardım yaparsınız'' sorusuna, araştırmaya katılanların neredeyse yarısına yakını (yüzde 48.8) ''maddi imkanım elverdiği zamanlarda yardım yapıyorum'' yanıtını veriyor. Yardımseverlerin yüzde 12.5'i dini bayramlarda, yüzde 12.9'u senede birkaç kez, yüzde 11.8'i sürekli, yüzde 12.7 düzensiz yardım yapıyor. Yardımseverler, yoksulluğun en temel nedenlerini işsizlik sorunu ve devletin sosyal ve ekonomik politikalarındaki eksiklikler olarak ortaya koyuyor. Araştırmaya katılanların yüzde 33.1'i yoksulluğun en temel nedeni yeterli istihdamın olmaması, yüzde 22.8'i devletin ekonomik ve sosyal politikaları, yüzde 17.7'si yeterli eğitimin alınmamış olması ve yüzde 16.9'u da hak edilen ücretin alınamamış olması olarak görüyor. -GÖNÜLLERDE FİLİSTİN- ''Yoksul insanların toplum tarafından dışlandıklarını düşünüyorum'' önermesine, yardımseverlerin yaklaşık yüzde 65'i katılıyor. Katılımcıların yüzde 75'i, ''siyasetçilerin yoksulluk sorunu ile yeterince ilgilenmediğini'' düşünüyor. Yardımseverlerin yarısı ''Türkiye'de yoksullara yeterince yardım yapılmadığına inanıyor. ''Yurt dışında yardım yapacak olsanız hangi bölgeye yardım yapmak istersiniz?'' sorusuna, yardımseverlerin yaklaşık üçte biri (yüzde 36.7) ''Filistin'' yanıtını veriyor. Filistin'den sonra en çok yardım yapılmak istenen bölge ise yüzde 28.3 oranıyla Afrika. Yoksullara yönelik en uygun yardım stratejisine ilişkin önerileri sorulan yardımseverlerin yarısı (yüzde 50) ''iş bulma'' yanıtını veriyor. Bu öneriyi nakdi yardım (yüzde 16.6) ve gıda yardımı (yüzde 14.2) önerileri izliyor. -YARDIMSEVERİ VİCDANI HAREKETE GEÇİRİYOR- ''Yardım yapmanızın sebebi nedir?'' sorusuna, araştırmaya katılanların yüzde 45.4'ü ''vicdani görev'' yanıtını verirken, yüzde 27.5'lik kesim ''dini görev'', yüzde 26.6'lık kesim de ''sosyal sorumluluk'' karşılığını veriyor. Yardımlara ilişin bazı önermeler ve bunlara yardımseverlerin katılma oranları şöyle: -Yoksullara yardım etmek için zengin olmak gerekmez, herkes imkanı ölçüsünde yoksullara yardım edebilir: yüzde 93.4. -Günübirlik çözümler de olsa yoksullara yardım etmek gereklidir: yüzde 90. -Yoksulluğa kesin çözümler üretecek yardım yolları olmadıkça yardımların çok etkili olacağını düşünmüyorum: yüzde 80. -Yardım etmek kendimi iyi hissetmeme sebep olur: yüzde 95. -Yoksulluğun en temel nedeninin işsizlik olduğunu düşünüyorum: yüzde 89. -Yardım kuruluşlarının faaliyetleri devlet tarafından daha fazla desteklenmeli: yüzde 89. -Bazı kişi veya ailelerin sürekli yardım almayı alışkanlık haline getirmesi beni rahatsız ediyor: yüzde 82. -Bazı yoksul aileler tarafından yardımların suiistimal edildiğini düşünüyorum: yüzde 80. -Devletin yoksullukla mücadele için etkin yöntemler geliştirdiğine inanıyorum: yüzde 53.3. -Devlet eliyle/devlet kurumları aracılığıyla yapılan yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştığını düşünüyorum: yüzde 58. -Sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yapılan yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştığını düşünüyorum: yüzde 77.3.