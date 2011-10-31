-Yardımseverin buruk mutluluğu İSTANBUL (A.A) - 31.10.2011 - Van'a gönderilen yardım kolisi içinde depremzede tarafından bulunarak iade edilen 5 bin TL'nin sahibi diş doktoru Cemil Metin, bu davranışın Van'daki yağma görüntülerine karşı çok güzel bir mesaj olduğunu söyledi. AA Muhabirinin görüştüğü Metin, eşi Şerife Metin'in Van'daki depremzedelere yardım amacıyla evdeki battaniye, nevresim, kıyafet gibi eşyayı kolilere koyarak Silivri Belediyesine götürdüğünü anlattı. Metin, ''Yazdığım son kitabın baskısı için biriktirdiğim 5 bin TL'yi kaybolmasın diye bir nevresimin içine koymuştum. Eşim de bunu unutarak o nevresimi de yardım kolisine koymuş'' dedi. Durumu fark edince hemen Silivri Belediyesine gittiklerini ancak yardım kolilerinin yüklendiği tırda aradıkları koliyi bulmalarının mümkün olmadığının söylendiğini anlatan Metin, bunun üzerine durumu tırla Van'a giden ekibe bildirdiklerini kaydetti. Paranın bölgede bulunan İstanbul ilçe belediyesi yetkililerinden birine yardım ulaştırılan depremzede tarafından verildiğini söyleyen Metin, örnek davranış sergileyen bu kişiyle tanışmayı çok istediğini söyledi. Metin, yaşadığı mutluluğun buruk bir mutluluk olduğunu, burada paranın bir önem taşımadığını ifade ederek, ''Depremzede kardeşimizin bu davranışı Van'daki yağma görüntülerine karşı çok güzel bir mesajdır. Çok zor durumdaki bu depremzedenin davranışı tüm insanlara örnek olmalıdır'' diye konuştu.