Sanatçı olmak, duyarlı olmayı ve pek çok konuda örnek olmayı gerektirir. Bunun bilincinde olan bazı ünlüler, yardım kuruluşları için gönüllü olarak çalışarak, topluma önemli bir hizmette bulunuyor. İşte yardımsever ünlüler ve üyesi oldukları sosyal kuruluşlar...



Saadet Işıl Aksoy: 17 Ağustos 1999 depreminde afetler konusunda ne kadar hazırlıksız ve aciz olduğumuzu gördük. Böyle büyük afetler sonrası, özellikle mahalle gibi küçük birimlerin örgütlenebilmesi insan yaşamı için çok önemli. Bu nedenle İstanbul, Yalova Kocaeli'nde 68 mahallede örgütlü olan 'Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı'na üyeyim.



Cem Davran: Geleceğimizin Çocukları Vakfı'na üyeyim. 7 yıldır vakfa destek veriyorum. Bu dernek anne ve baba problemleri arasında kalmış, yaşamın siyah tarafına gidebilecek çocuklar tespit edilerek bu engeller önlerinden kaldırılıyor.



Yetkin Dikiciler: Türkiye Sakatlar Derneği'nde görev alıyorum. Başkalarının bizim yerimize geçmelerini düşünmek yerine, "Acaba ben onun yerinde olsaydım, nasıl olurdu?" sorusunu sorabilmek önemli.



Mehmet Ali Erbil: Dört yıldan beri eşim Tuğba ve ben Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne destek olmaya çalışıyoruz. İlk büyük kampanyayı canlı yayında gerçekleştirmiştik. Burada 600 adet akülü sandalye, ihtiyaç sahiplerine ulaştı.



Hasibe Eren: Organ bağışını önemsiyorum. Bu yüzden Türk Böbrek Vakfı'na üye oldum. Bağışlanan her organ bir hayat kurtarır. Türkiye'de halen 35.000 akut böbrek hastası var ve bu hastalar yaşamlarını suni böbrek makinelerine bağımlı olarak sürdürmek zorundalar. Hastaların 7.500 adedi şu anda böbrek nakli için sırada bekliyor.



76 çocukla ilgileniyor



Vildan Atasever: Bugün çocuklara eğitim konusunda ne kadar kaliteli yatırım yapılırsa, geleceğimiz için o kadar umutlu yarınlar yaratılabilir. Eyüp Çocuk Yuvası Derneği'ne üyeyim. Eyüp'teki villada, 76 kimsesiz ve korumaya muhtaç çocuğa hizmet vermeye çalışıyoruz. Elimden geldikçe onlara yönelik diğer derneklere de destek olmaya çalışacağım.



Ceyda Düvenci: Özürlüler Derneği'nin üyesiyim. Yanlarında olduğumu bilmelerini istiyorum. Yeri geliyor seminerlerine konuşmacı olarak katılıyorum, yeri geliyor özel gecelerinde sunuculuk yapıyorum. Bu konulara duyarlılığım annemin görmemesi ile başladı.



Bütün çaban gelecek için



Fadik Sevin Atasoy: Bütün çabam çocuklarımızın geleceği için. Doğayı koruyamazsak çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakamayız. Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı bir ekolojik sisteme ve iklime ihtiyacımız olduğu görüşündeyim. Bunu sağlamak amacıyla çalışan Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nı bu nedenle desteklemeye çalışıyorum (Bugün).

