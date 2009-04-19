Yardımsever Türk gemisinde can pazarı

Libya’dan İtalya’ya ulaşmak için yola çıkan 145 kaçak Afrikalı mülteciyi son anda denizde ölümden kurtaran Pınar E adlı Türk gemisinde can pazarı yaşanıyor. İtalya ve Malta arasındaki diplomatik krize kurban giden gemide bir hamile kadın öldü, 16 yaşında bir kız ölmek üzere.



145 kaçak Afrikalı mülteciyi son anda denizde ölümden kurtaran Pınar E adlı Türk gemisinde can pazarı yaşanıyor. Hürriyet’ten Ceyhun Kuburlu ve Reha Erus’un haberine göre, iki Avrupa Birliği (AB) ülkesi İtalya ile Malta arasında siyasi ve diplomatik bir kriz yaşanırken gemidekiler yaşam mücadelesi veriyor. Yanında İtalyan savaş gemileri bulunan Türk gemisinde, ölmek üzere olan 16 yaşındaki Nijeryalı Sussan Austine adlı kız çocuğuna da yardım eli uzatılmıyor. Suyunu ve kumanyasını kaçak göçmenlerle paylaşan 13 kişilik Türk mürettebatı da, bulaşıcı hastalıklardan korunmaya çalışıyor. Gemide hamile olduğu öğrenilen bir ölü Afrikalı kaçak göçmen de bulunuyor.



Beş gündür yaşam mücadelesi verilen gemide olaylar şöyle gelişti.



16 Nisan saat 14.00



Pınar E gemisi mürettebatı, 145 kişinin bulunduğu ve batmak üzere olan iki bot görüyor. Botlar batmak üzere olduğu için kaçaklar gemiye alınıyor.



16 Nisan saat 17.00



Maltalı yetkililer İtalya’nın Lampedusa adasını işaret ediyor.



Kaptan rotayı İtalya’ya çeviriyor. Aynı gece saat 01.00’de İtalya’dan cevap geliyor. "Bize biraz zaman verin."



17 Nisan saat 04.00



Bekleyin talimatına uyan Türk gemisi mürettebatı, İtalya’dan gelmekte olan iki savaş gemisi görüyor. Ancak gemiler Türk gemisinin İtalya’ya daha fazla yaklaşmasını engellemeye çalışıyor. İtalya da Malta da, mültecileri istemediklerini açıklıyor.



17 Nisan saat 19.50



Meraklı bekleyiş devam ederken gemide su ve yiyecek tükeniyor.



Saat 20.00’ye doğru gemiye yaklaşan iki helikopter iki ağır hastayı alıyor ve su-ekmek bırakıyor.



18 Nisan saat 15.00



Geminin kaptanı Barış Erdoğdu’yu arayarak ölmek üzere olan 16 yaşında bir kız çocuğu olduğunu söylüyor.



İtalyanlar gemiye su ve kumanya yardımı için harekete geçiyor.



Kaptan Aşık: İsyan çıkmasından korkuyoruz



Kimsenin istemediği gemi iki ülke için büyük sorun yaratırken geminin 36 yaşındaki Türk kaptanı Taygun Aşık, "Akdeniz’in ortasında demir attık etrafımızda İtalyan sahil güvenlik botları var. İki ülkeden de karaya yanaşma direktifi bekliyoruz. Ne yiyeceğimiz ne içeceğimiz var üstelik bir ölü dışında, hamile kadınlar ve yaralılar var. Gemide olası bir isyan çıkartılmasından korkuyoruz" mesajını radyo aracılığı ile Palermo limanına gönderdi.



Kaptan Taygun Aşık Lampedusa Adasına 45 mil uzaklıkta iki ülkeden limana giriş izni beklerken "Birçok mülteci açlıktan bitap ve kendilerinden geçmek üzereler. Helikopterle İtalya’dan yapılan ilk yardım yeterli olmadı. Yardım eli bekliyoruz. Mülteciler ülkelerine geri gönderileceklerini düşünüp zaman zaman ayaklanıyorlar" mesajını verdi. Teknede ölen, güverteye çıkarılan mültecinin hamile bir kadına ait olduğu anlaşıldı.



İtalya İçişleri Bakanı Roberto Maroni "Malta, Libya’dan İtalya’ya ulaşmaya çalışan kaçak mülteci gemilerini kontrol edeceğine karasularından geçmelerine göz yumuyor" dedi.



Malta kurtarsın: Gemi krizi bütün hızıyla sürerken İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini Malta’daki İtalya’nın Büyükelçisi’ni arayarak Malta hükümetinden gemiye ilk acil müdahaleyi yapması için girişimde bulunmasını istedi.



Pınar E’ gemisinde bulunan 152 kaçak mülteci Kaptan Taygun Aşık’a başvurarak Malta’ya gitmek istemediklerini belirttiler. Malta’daki mülteci kampının toplama kampına benzediğini ifade eden mülteciler İtalyanların mülteci kamplarının daha insancıl ve rahat olduğunu öne sürdü.



İtalya’dan sadece insani yardım



Diğer taraftan, gemiye dün İtalya'dan yalnızca insani yardım yapıldığı öğrenildi.



Gemiye dün İtalya'nın Catania kentinden helikopter aracılığıyla hekim, gıda ve battaniye gönderildi. Gemideki mültecilerin durumu ise İtalya ile Malta arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor.



"Pınar" adlı Türk yük gemisindeki kaçak göçmenlere, bugün İtalya'nın gönderdiği hekimler aracılığıyla tıbbi yardım yapıldı. İtalyan yetkililer, gemiye gıda ve battaniye yardımında da bulundular.



İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, gemideki mültecilerin Malta tarafından alınması gerektiğini bugün de yineledi. Frattini, Avrupa Birliği'ni de harekete geçmeye çağırdı.

