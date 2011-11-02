Yardımın adı var kendi yok!

T24 - Van depremi için televizyonlardan yürütülen "Van İçin Tek Yürek" ve "Kardeşlik Zamanı" kampanyalarından 127 milyon TL bağış toplandığı açıklanmıştı; peki ne kadarı hesaplara yattı?







Van depremi için biri Samanyolu televizyonu diğeri de 15 kanalın ortak düzenlediği olmak üzere iki ayrı bağış kampanyası gerçekleştirildi. Bu kampanyalarda toplam 127 milyon TL bağış toplandığını açıkladı. Kampanyaların üzerinden bir hafta geçti ancak vaat edilen bağışların birinden "tahminen" 20 milyon, diğerinden ise nakdi 7,8 milyon TL bağış toplandığı ortaya çıktı.Bianet'te yer alan haber şöyle:



26 Ekim'de 12 televizyon kanalı ve üç radyo ile yürüttüğü "Van İçin Tek Yürek" kampanyasında 62 milyon TL bağış toplandığını açıklanmıştı. Taahhüt edilen bağışlar Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) yönlendirildi. Bianet'ten Nilay Vardar'ın haberine göre, Başbakanlık Basın Müşaviri Mustafa Aydoğdu, bu kampanyadan hesaba 20 milyon yattığını tahmin ettiklerini ancak bunu denetlemenin kendi sorumluluklarında olmadığını söyledi.



Aydoğdu, "Kampanya olmadan önce hesapta sekiz milyon vardı; sonra Mesud Barzani 1,5 milyon yatırdı, Vakıf Bank 1,5 milyon yatırdı, Suudi Arabistan da 80 milyon küsur yatırdı. Şu anda hesapta 122,5 milyon var, işte aradaki yaklaşık 20 milyon muhtemelen kampanyadan gelen paralar. Ama biz hesap numaralarını alıyoruz, kimin gönderdiğine bakmıyoruz. Bu paranın içinde dışarıdan bağış yapanlar da olabilir. Bu kesin bir rakam değil, sadece 20 milyon olduğunu tahmin ediyoruz" dedi. Aydoğdu, kanaldan da kendilerini arayıp, ne kadar toplandığını sorduklarını söyledi ve kendilerinin kanal çalışanlarına "Sizin bunu takip etmeniz gerekiyor" dediğini belirtti.





Yaptırımı yok!



Samanyolu Yayın Grubu, Kimse Yok Mu Derneği ve Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu'nun (TUSKON) ortaklaşa yürüttükleri ve Samanyolu TV'de "Kardeşlik Zamanı" ile yayınlanan programda Van depremi için 65 milyon TL bağış toplandığını açıklamıştı. Kimse Yok Mu Derneği internet sitesinde, bu bağışların 40 milyon TL'den fazlasının özel bir firmanın ev yapımını kapsadığını açıkladı. Geriye kalan 25 milyon TL nakdi yardımın 7 milyon 800 TL'si toplandığı açıklandı. Derneğin sitesinde bağışları yapanların isimleri var ancak yatırmayanların yok; taahüt ettikleri bağışları yatırmazlarsa herhangi bir yaptırım uygulanacağı belirtilmiyor.

Dernekten konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için görüştüğümüz kişiler, resmi açıklama yapamayacaklarını ancak vaat edip bağış yapmayanlar için herhangi bir yaptırım uygulamayı düşünmediklerini söyledi.





