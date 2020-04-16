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Koronavirüs

Yardımcısı Koronavirüs olan Meral Akşener’in test sonucu belli oldu

16 Nisan 2020 09:52

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, evindeki yardımcısında COVID-19 teşhisinin ardından pazartesi günü yaptırdığı ikinci test sonucu da negatif çıktı.

Akşener’in, “Yıllardır evimizin bir parçası” dediği yardımcısı kendi evinde karantinaya alındı. Herhangi bir belirti göstermemelerine rağmen Akşener, eşi Tuncer Akşener ve oğlu Fatih Akşener de test yaptırdı ve sonuçları negatif çıktı.

Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre; Akşener ailesi, pazartesi günü tedbiren ikinci testlerini de yaptırdı. Dün sabah saatlerinde sonuçlanan ikinci testler de negatif geldi.

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